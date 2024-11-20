Акция в Вашингтоне к 1000 дням большой войны в Украине — фоторепортаж

В Вашингтоне прошла акция к 1000 дням войны в Украине — фото
В Вашингтоне во вторник, 19 ноября, прошла акция к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Люди вышли с плакатами, чтобы напомнить о российской агрессии.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция в Вашингтоне к 1000 дням большой войны в Украине
К акции присоединились около 300 человек. Они были с плакатами и флагами Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал, через что прошла страна за 1000 дней полномасштабной войны с Россией.
Также 19 ноября в Киеве в "Музее войны" прошла акция "Зажги огонь". У скульптуры "Родина-мать" военные и гражданские зажгли 1000 свечей.
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