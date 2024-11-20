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В Вашингтоне прошла акция к 1000 дням войны в Украине — фото

20 ноября 2024 08:12
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Акция в Вашингтоне к 1000 дням большой войны в Украине — фоторепортаж
Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Фото: Новини.LIVE
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В Вашингтоне во вторник, 19 ноября, прошла акция к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Люди вышли с плакатами, чтобы напомнить о российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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К акции присоединились около 300 человек. Они были с плакатами и флагами Украины.

В Вашингтоне прошла акция до 1000 дней великой войны в Украине
Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Фото: Новини.LIVE
Акция в Вашингтоне 19 ноября
Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Фото: Новини.LIVE
Тысяча дней войны - в Вашингтоне прошла акция
Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Фото: Новини.LIVE
Акция в США до тысячи дней войны Украины против РФ
Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Фото: Новини.LIVE
Акция в Вашингтоне до 1000 дней полномасштабной войны в Украине 19 ноября
Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Фото: Новини.LIVE
Акция в Вашингтоне 19 ноября
Акция в Вашингтоне к 1000 дням полномасштабной войны в Украине. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал, через что прошла страна за 1000 дней полномасштабной войны с Россией.

Также 19 ноября в Киеве в "Музее войны" прошла акция "Зажги огонь". У скульптуры "Родина-мать" военные и гражданские зажгли 1000 свечей.

США война Украина акция Вашингтон 1000 дней войны

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

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