День пам'яті жертв Голодомору — у США вшанували загиблих

Представники української церкви у США. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

У Вашингтоні 23 листопада близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках. Учасники заходу вшанували пам’ять жертв хвилиною мовчання, а також помолились за їхні душі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Вшанування пам’яті жертв Голодомору у США

В церемонії вшанування пам'яті у Вашингтоні взяли участь представники української діаспори, посол України в США Оксана Маркарова та помічник державного секретаря США з європейських та євразійських справ. Джеймс О’Брайен.

Свічка пам'яті. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

У своєму виступі Джеймс О’Брайен зазначив, що знання про Голодомор змінилися за останні десятиліття, і сьогодні США не дозволять стерти цю трагедію з історії. Він підкреслив, що сучасні спроби Росії "стерти Україну з Землі" є продовженням того, що сталося в 1932-33 роках.

"Це була спроба стерти Україну з Землі, і сьогодні ми бачимо ще одну спробу, і це те, проти чого виступила адміністрація президента Джо Байдена та народ Сполучених Штатів", — сказав помічник держсекретаря.

Джеймс О’Брайен. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

О’Брайен запевнив, що США та їхні союзники продовжать підтримувати Україну, оскільки вона залишається сильною і захищається, незважаючи на війни і блокаду.

"Україна продовжує залишатися житницею світу. Незважаючи на спроби Росії перекрити експорт, Україна самостійно вийшла на морські шляхи і дозволила відновити експорт на довоєнному рівні", — додав посадовець.

Колоски пшениці. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

Посол Маркарова нагадала, що трагедія 1932-33 років була лише частиною великої боротьби України за Незалежність.

"Ми повинні говорити про те, чому це сталося тоді і чому це відбувається зараз", — зазначила посол, вказуючи на сучасну агресію Росії.

Маркарова також звернула увагу на паралелі між трагедією Голодомору та сучасною війною. Вона наголосила, що Україна і сьогодні переживає важкі часи, борючись за свою свободу та суверенітет.

Оксана Макарова. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

Нагадаємо, щороку в четверту суботу листопада Україна згадує пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору 1932-1933 років. Ця трагедія, спланована і вчинена сталінським тоталітарним режимом, залишила глибокий слід в історії українського народу.

Цьогоріч парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.