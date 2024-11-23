Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У США вшанували пам’ять жертв Голодомору — фоторепортаж arrow

У США вшанували пам’ять жертв Голодомору — фоторепортаж

23 листопада 2024 08:44
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
День пам'яті жертв Голодомору — у США вшанували загиблих
Представники української церкви у США. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У Вашингтоні 23 листопада близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках. Учасники заходу вшанували пам’ять жертв хвилиною мовчання, а також помолились за їхні душі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

Вшанування пам’яті жертв Голодомору у США

В церемонії вшанування пам'яті у Вашингтоні взяли участь представники української діаспори, посол України в США Оксана Маркарова та помічник державного секретаря США з європейських та євразійських справ. Джеймс О’Брайен.

Голодомор вшанування у США
Свічка пам'яті. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

У своєму виступі Джеймс О’Брайен зазначив, що знання про Голодомор змінилися за останні десятиліття, і сьогодні США не дозволять стерти цю трагедію з історії. Він підкреслив, що сучасні спроби Росії "стерти Україну з Землі" є продовженням того, що сталося в 1932-33 роках.

"Це була спроба стерти Україну з Землі, і сьогодні ми бачимо ще одну спробу, і це те, проти чого виступила адміністрація президента Джо Байдена та народ Сполучених Штатів", — сказав помічник держсекретаря.

Джеймс О’Брайен
Джеймс О’Брайен. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

О’Брайен запевнив, що США та їхні союзники продовжать підтримувати Україну, оскільки вона залишається сильною і захищається, незважаючи на війни і блокаду.

"Україна продовжує залишатися житницею світу. Незважаючи на спроби Росії перекрити експорт, Україна самостійно вийшла на морські шляхи і дозволила відновити експорт на довоєнному рівні", — додав посадовець.

Вшанування пам'яті жерт Голодомору
Колоски пшениці. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

Посол Маркарова нагадала, що трагедія 1932-33 років була лише частиною великої боротьби України за Незалежність.

"Ми повинні говорити про те, чому це сталося тоді і чому це відбувається зараз", — зазначила посол, вказуючи на сучасну агресію Росії.

Маркарова також звернула увагу на паралелі між трагедією Голодомору та сучасною війною. Вона наголосила, що Україна і сьогодні переживає важкі часи, борючись за свою свободу та суверенітет.

Оксана Маркарова
Оксана Макарова. Фото: Уляна Бойчкук / Новини.LIVE

Нагадаємо, щороку в четверту суботу листопада Україна згадує пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору 1932-1933 років. Ця трагедія, спланована і вчинена сталінським тоталітарним режимом, залишила глибокий слід в історії українського народу. 

Цьогоріч парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

США СРСР Голодомор свічка Оксана Маркарова жертви

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Субсидію можуть анулювати — хто залишиться без допомоги

Ексклюзив

08:44 У США вшанували пам’ять жертв Голодомору — фоторепортаж

08:10 Національний кешбек — що найчастіше купують українці

08:02 Чоловік не мобілізувався, бо не ходили автобуси, — що вирішив суд

07:30 У "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення обліку

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

07:21 Чоловік звинуватив ТЦК у підробці документів — що вирішив суд

07:10 Гарантії від держави — які пільги можуть отримати УБД

07:01 Як повернути вкрадений депозит — досвід клієнтів ПриватБанку

06:54 Ордер на арешт Нетаньягу — які країни погодились його затримати

06:45 Свічка пам'яті — в Україні згадують жертв Голодомору

08:45 Субсидію можуть анулювати — хто залишиться без допомоги

Ексклюзив

08:44 У США вшанували пам’ять жертв Голодомору — фоторепортаж

08:10 Національний кешбек — що найчастіше купують українці

08:02 Чоловік не мобілізувався, бо не ходили автобуси, — що вирішив суд

07:30 У "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення обліку

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

07:21 Чоловік звинуватив ТЦК у підробці документів — що вирішив суд

07:10 Гарантії від держави — які пільги можуть отримати УБД

07:01 Як повернути вкрадений депозит — досвід клієнтів ПриватБанку

06:54 Ордер на арешт Нетаньягу — які країни погодились його затримати

06:45 Свічка пам'яті — в Україні згадують жертв Голодомору

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету