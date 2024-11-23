День памяти жертв Голодомора — в США почтили погибших

Представители украинской церкви в США. Фото: Ульяна Бойчук / Новини.LIVE

В Вашингтоне 23 ноября около сотни человек собрались почтить память жертв Голодомора — трагедии, унесшей миллионы жизней в Украине в 1932-1933 годах. Участники мероприятия почтили память жертв минутой молчания, а также помолились за их души.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Почтение памяти жертв Голодомора в США

В церемонии памяти в Вашингтоне приняли участие представители украинской диаспоры, посол Украины в США Оксана Маркарова и помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Джеймс О'Брайен.

Свеча памяти. Фото: Ульяна Бойчук / Новини.LIVE

В своем выступлении Джеймс О'Брайен отметил, что знания о Голодоморе изменились за последние десятилетия и сегодня США не позволят стереть эту трагедию с истории. Он подчеркнул, что современные попытки России "стереть Украину с Земли" являются продолжением произошедшего в 1932-33 годах.

"Это была попытка стереть Украину с Земли, и сегодня мы видим еще одну попытку, и это то, против чего выступила администрация президента Джо Байдена и народ Соединенных Штатов", — сказал помощник госсекретаря.

Джеймс О'Брайен. Фото: Ульяна Бойчук / Новини.LIVE

О'Брайен заверил, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину, поскольку она остается сильной и защищается, невзирая на войны и блокаду.

"Украина продолжает оставаться житницей мира. Несмотря на попытки России перекрыть экспорт, Украина самостоятельно вышла на морские пути и возобновила экспорт на довоенном уровне", — добавил чиновник.

Колосья пшеницы. Фото: Ульяна Бойчук / Новини.LIVE

Посол Маркарова напомнила, что трагедия 1932-33 годов была лишь частью большой борьбы за Независимость.

"Мы должны говорить о том, почему это произошло тогда и почему это происходит сейчас", — отметила посол, указывая на современную агрессию России.

Маркарова обратила внимание на параллели между трагедией Голодомора и современной войной. Она подчеркнула, что Украина и сегодня переживает трудные времена, борясь за свою свободу и суверенитет.

Оксана Макарова. Фото: Ульяна Бойчук / Новини.LIVE

Напомним, ежегодно в четвертую субботу ноября Украина вспоминает память миллионов невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов. Эта трагедия, спланированная и учиненная сталинским тоталитарным режимом, оставила глубокий след в истории украинского народа.

В этом году парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.