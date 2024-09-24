Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українців arrow

Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українців

24 вересня 2024 14:31
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Голодомор 1932-1933 років — Швейцарія визнала геноцид українського народу
Інсталяція в пам'ять жертвам Голодомору 1932-1933 років. Фото: УНІАН
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це історичне та важливе рішення для збереження пам'яті про жертв. 

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook у вівторок, 24 вересня.

Читайте також:

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Стефанчук зазначив, що Парламент Швейцарії ухвалив рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Повідомляється, що у своїй заяві Національна Рада Швейцарії засудила систематичні дії, спрямовані на масове вбивство голодом, що мало на меті знищення українців.

"Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв", — заявив Стефанчук.

Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українців - фото 1
Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні в США Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували пам'ять жертв Голодомору. 

Раніше ми писали, що з осені 2025 року старшокласники у найбільш заселеній у Канаді провінції Онтаріо вивчатимуть історію Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Руслан Стефанчук українці Швейцарія Україна Голодомор голод

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:43 Фонд Вадима Столара презентував "Історії сильних" у Варшаві та Брюсселі

Термінова новина

15:40 У Харкові пролунали вибухи — окупанти обстрілюють місто КАБами

15:37 За хабарі залишав військових в тилу — на Закарпатті викрили командира батальйону

15:35 Злочини росіян проти медіа в Україні — статистика за серпень

15:24 У МОН підготували нову програму для деяких школярів — що чекає учнів

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

15:18 Жорстоким жартом над собакою в Одесі зайнялася поліція

15:01 Ребров візьме нового футболіста до збірної України на матчі у Лізі Націй

15:00 Останні теплі дні — синоптики спрогнозували погоду в Києві на завтра

14:58 У Ростовській області впав безпілотник — загорівся склад лісоматеріалів

14:57 Гордон пояснив, чому візит Зеленського до США стане крахом для Росії

15:43 Фонд Вадима Столара презентував "Історії сильних" у Варшаві та Брюсселі

Термінова новина

15:40 У Харкові пролунали вибухи — окупанти обстрілюють місто КАБами

15:37 За хабарі залишав військових в тилу — на Закарпатті викрили командира батальйону

15:35 Злочини росіян проти медіа в Україні — статистика за серпень

15:24 У МОН підготували нову програму для деяких школярів — що чекає учнів

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

15:18 Жорстоким жартом над собакою в Одесі зайнялася поліція

15:01 Ребров візьме нового футболіста до збірної України на матчі у Лізі Націй

15:00 Останні теплі дні — синоптики спрогнозували погоду в Києві на завтра

14:58 У Ростовській області впав безпілотник — загорівся склад лісоматеріалів

14:57 Гордон пояснив, чому візит Зеленського до США стане крахом для Росії

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені