Голодомор 1932-1933 років — Швейцарія визнала геноцид українського народу

Інсталяція в пам'ять жертвам Голодомору 1932-1933 років. Фото: УНІАН

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це історичне та важливе рішення для збереження пам'яті про жертв.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook у вівторок, 24 вересня.

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Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Стефанчук зазначив, що Парламент Швейцарії ухвалив рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Повідомляється, що у своїй заяві Національна Рада Швейцарії засудила систематичні дії, спрямовані на масове вбивство голодом, що мало на меті знищення українців.

"Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв", — заявив Стефанчук.

Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні в США Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували пам'ять жертв Голодомору.

Раніше ми писали, що з осені 2025 року старшокласники у найбільш заселеній у Канаді провінції Онтаріо вивчатимуть історію Голодомору 1932-1933 років в Україні.