Голодомор 1932-1933 годов — Швейцария признала геноцид украинского народа

Инсталляция в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов. Фото: УНИАН

Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это историческое и важное решение для сохранения памяти жертв.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook во вторник, 24 сентября.

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Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Стефанчук отметил, что Парламент Швейцарии принял решение о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Сообщается, что в своем заявлении Национальный Совет Швейцарии осудил систематические действия, направленные на массовое убийство голодом, что имело целью уничтожение украинцев.

"Это действительно историческое решение. И это крайне важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах невинных жертв", — заявил Стефанчук.

Сообщение Стефанчука. Фото: скриншот

Напомним, в июле в США Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора.

Ранее мы писали, что с осени 2025 года старшеклассники в наиболее заселенной в Канаде провинции Онтарио будут изучать историю Голодомора 1932-1933 годов в Украине.