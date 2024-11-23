День пам’яті жертв Голодомору — про що не потрібно забувати

Свічка пам'яті — в Україні вшановують жертв Голодомору
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору 1932-1933 років. Ця трагедія, спланована і вчинена сталінським тоталітарним режимом, залишила глибокий слід в історії українського народу.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
День пам'яті жертв Голодомору
Сьогодні, коли наша країна знову зазнає агресії зі сторони РФ, ми згадуємо про ті страшні часи, щоб не допустити повторення таких злочинів. У 2024 році День пам’яті жертв Голодомору відзначають 23 листопада.
У 1932-1933 роках керівництво СРСР намагалося знищити частину українського населення, через що офіційно заперечувало факти масової смертності від голоду і відмовлялося приймати допомогу від інших країн.
У 1932 році керівники ВКП(б) та уряду СРСР запровадили:
- насильницьке вилучення продовольства,
- блокаду сіл та цілих районів,
- заборону виїзду за межі охопленої голодом України,
- згортання сільської торгівлі,
- репресії щодо незгодних.
Хоч вчені й досі обговорюють точну кількість жертв, відомо, що мільйони українців загинули від голоду, викликаного штучним дефіцитом продовольства.
За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, демографічні втрати України становлять приблизно 4,5 млн людей.
Флешмоб до Дня пам’яті жертв Голодомору
Цьогоріч Держмистецтв закликає долучитись до флешмобу. Для того, аби доєднатися до акції потрібно опублікувати на власній сторінці у будь-якій соціальній мережі родинну історію про геноцид, який переживали рідні, та додати хештег #Голодомор_Історії_роду.
"Голодомор — це не розділ з підручника історії, це трагічна сторінка минулого у величезної кількості українських родин, про яку непотрібно забувати. Саме родинна пам’ять про події минулого є зброєю від помилок майбутнього цілої країни", — йдеться у повідомленні.
Також українцям нагадують про важливість запалення свічки для вшанування пам'яті невинно загиблих людей.
"Свічка пам’яті має миготіти у вікнах усіх українців. Щоб пам'ятати та, щоб не забувати ніколи", — заявили у Держмистецтв.
Нагадаємо, цьогоріч парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.
Раніше ми писали про те, що парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це історичне та важливе рішення для збереження пам'яті про жертв.
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