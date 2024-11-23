День пам’яті жертв Голодомору — про що не потрібно забувати

Розкуркулена сім'я біля свого будинку. Фото: holodomormuseum.org.ua

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору 1932-1933 років. Ця трагедія, спланована і вчинена сталінським тоталітарним режимом, залишила глибокий слід в історії українського народу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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День пам'яті жертв Голодомору

Сьогодні, коли наша країна знову зазнає агресії зі сторони РФ, ми згадуємо про ті страшні часи, щоб не допустити повторення таких злочинів. У 2024 році День пам’яті жертв Голодомору відзначають 23 листопада.

Збір мерзлої картоплі на полі колгоспу імені Д.Бєдного село Удачне Гришинського району Донецької області. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

У 1932-1933 роках керівництво СРСР намагалося знищити частину українського населення, через що офіційно заперечувало факти масової смертності від голоду і відмовлялося приймати допомогу від інших країн.

У 1932 році керівники ВКП(б) та уряду СРСР запровадили:

насильницьке вилучення продовольства,

блокаду сіл та цілих районів,

заборону виїзду за межі охопленої голодом України,

згортання сільської торгівлі,

репресії щодо незгодних.

Чоловік, який помер через голод. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Хоч вчені й досі обговорюють точну кількість жертв, відомо, що мільйони українців загинули від голоду, викликаного штучним дефіцитом продовольства.

Конфісковане у селян зерно у 1932-1933 роках везуть на пункт здачі. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, демографічні втрати України становлять приблизно 4,5 млн людей.

Голодні селяни. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Флешмоб до Дня пам’яті жертв Голодомору

Цьогоріч Держмистецтв закликає долучитись до флешмобу. Для того, аби доєднатися до акції потрібно опублікувати на власній сторінці у будь-якій соціальній мережі родинну історію про геноцид, який переживали рідні, та додати хештег #Голодомор_Історії_роду.

"Голодомор — це не розділ з підручника історії, це трагічна сторінка минулого у величезної кількості українських родин, про яку непотрібно забувати. Саме родинна пам’ять про події минулого є зброєю від помилок майбутнього цілої країни", — йдеться у повідомленні.

Також українцям нагадують про важливість запалення свічки для вшанування пам'яті невинно загиблих людей.

"Свічка пам’яті має миготіти у вікнах усіх українців. Щоб пам'ятати та, щоб не забувати ніколи", — заявили у Держмистецтв.

Вшанування пам'яті жертв Голодомору 23 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, цьогоріч парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Раніше ми писали про те, що парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це історичне та важливе рішення для збереження пам'яті про жертв.