В ПАРЄ визнали Голодомор актом геноциду українського народу

Засідання ПАРЄ. Фото: Council of Europe

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що підтверджує визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Міністерство закордонних справ України привітало це рішення.

Про це йдеться в заяві відомства у четвер, 3 жовтня.

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Про визнання Голодомору актом геноциду йдеться в резолюції "Вшанування 90-х роковин Голодомору — Україні знову загрожує геноцид".

"Резолюція не лише підтверджує визнання Голодомору 1932 - 1933 років актом геноциду проти українського народу, але й підкреслює сучасні геноцидні наміри РФ в її агресії проти України", — повідомили в МЗС України.

Як підкреслили в Міністерстві закордонних справ України, це рішення не тільки вшановує пам'ять мільйонів невинних українців, які загинули внаслідок Голодомору.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи у середу, 2 жовтня, ухвалила першу резолюцію стосовно українських полонених. Там підтримали ідею обміну "всіх на всіх".

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко емоційно виступив у Парламентській асамблеї Ради Європи. Він закликав "бомбити" Москву та надати дозвіл Україні завдавати удари вглиб Росії.