В ПАСЕ признали Голодомор актом геноцида украинского народа

Заседание ПАСЕ. Фото: Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Министерство иностранных дел Украины приветствовало это решение.

Об этом говорится в заявлении ведомства в четверг, 3 октября.

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О признании Голодомора актом геноцида говорится в резолюции "Чествование 90-й годовщины Голодомора — Украине снова грозит геноцид".

"Резолюция не только подтверждает признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, но и подчеркивает современные геноцидные намерения РФ в ее агрессии против Украины", - сообщили в МИД Украины.

Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины, это решение не только чтит память миллионов невинных украинцев, погибших в результате Голодомора.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 2 октября, приняла первую резолюцию по отношению к украинским пленным . Там поддержали идею обмена "всех на всех".

Напомним, народный депутат Украины Алексей Гончаренко эмоционально выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы . Он призвал "бомбить" Москву и предоставить разрешение Украине наносить удары вглубь России.