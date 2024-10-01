Олексій Гончаренко у ПАРЄ закликав бити по Москві

Нардеп Олексій Гончаренко у ПАРЄ. Фото: скриншот з відео

Народний депутат України Олексій Гончаренко емоційно виступив у Парламентській асамблеї Ради Європи. Він закликав "бомбити" Москву та надати дозвіл Україні завдавати удари вглиб Росії.

Відео з виступу Олексія Гончаренка поширилося у мережі.

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Виступ Гончаренка в ПАРЄ

"Кого ми боїмося? Вони нападають у Солсбері — бомбіть Москву! Вони нападають у Берліні — бомбіть Москву! Якби ми це робили, вони б ніколи не напали на Україну! Але вони це зробили, бо не побачили реакції. І потім самі росіяни будуть ставити пам’ятники європейським визволителям і дякувати нам", — каже він.

Гончаренко наголосив, що у росіян навіть немає вдома туалетів, тому вони крали їх з українських домівок. Нардеп зазначив, що немає кого боятися.

За його словами, настав час для Європи проявити силу, знищити агресора і почати нову еру, засновану на правах людини та свободі слова.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня російські регіони масово атакували безпілотники. Є влучання по складах з боєприпасами та аеродрому.

Також внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні.