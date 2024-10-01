Алексей Гончаренко в ПАСЕ призвал бить по Москве

Нардеп Алексей Гончаренко в ПАСЕ. Фото: скриншот из видео

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко эмоционально выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он призвал "бомбить" Москву и предоставить разрешение Украине наносить удары вглубь России.

Видео с выступления Алексея Гончаренко распространилось по сети.

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"Кого мы боимся? Они нападают в Солсбери — бомбите Москву! Они нападают в Берлине — бомбите Москву! Если бы мы это делали, они бы никогда не напали на Украину! Но они это сделали, потому что не увидели реакции. И потом сами россияне будут ставить памятники европейским освободителям и благодарить нас", — говорит он.

Гончаренко подчеркнул, что у россиян даже нет дома туалетов, поэтому они воровали их из украинских домов. Нардеп отметил, что некого бояться.

По его словам, пора для Европы проявить силу, уничтожить агрессора и начать новую эру, основанную на правах человека и свободе слова.

Напомним, в ночь на 29 сентября российские регионы массово атаковали беспилотники. Есть попадания по складам с боеприпасами и аэродрому.

Также в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопке Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине.