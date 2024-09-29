Атака безпілотників на Росію — є влучання по аеродрому та складах

У РФ палають аеродром у Єйську та арсенал в Котлубані — в ЦПД розкрили деталі
У ніч на неділю, 29 вересня, російські регіони масово атакували безпілотники. Є влучання по складах з боєприпасами та аеродрому.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram у неділю, 29 вересня.
Росію вночі атакували безпілотники
За словами Коваленка, на військовому аеродрому в Єйську Краснодарського краю після атаки БпЛА сталася пожежа.
Крім того, у Котлубані Волгоградської області було атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони РФ.
"Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", — зазначив керівник ЦПД.
Російське міністерство оборони повідомило, що загалом було зафіксовано 125 безпілотників над сімома регіонами.
Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше.
Також аналітики ISW вважають, що знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець змусить російське командування змінити систему матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Цей удар значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.
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