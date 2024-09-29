Атака безпілотників на Росію — є влучання по аеродрому та складах

Пожежа на військовому аеродрому в Єйську. Фото: скриншот

У ніч на неділю, 29 вересня, російські регіони масово атакували безпілотники. Є влучання по складах з боєприпасами та аеродрому.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram у неділю, 29 вересня.

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За словами Коваленка, на військовому аеродрому в Єйську Краснодарського краю після атаки БпЛА сталася пожежа.

Крім того, у Котлубані Волгоградської області було атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони РФ.

"Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", — зазначив керівник ЦПД.

Російське міністерство оборони повідомило, що загалом було зафіксовано 125 безпілотників над сімома регіонами.

Повідомлення міністерства оборони Росії у Telegram

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше.

Також аналітики ISW вважають, що знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець змусить російське командування змінити систему матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Цей удар значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.