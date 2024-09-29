Атака беспилотников на Россию есть попадание по аэродрому и составам

Пожар на военном аэродроме в Ейске. Фото: скриншот

В ночь на воскресенье, 29 сентября, российские регионы массово атаковали беспилотники. Есть попадания на склады с боеприпасами и аэродрома.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 29 сентября.

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По словам Коваленко, на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края после атаки БпЛА произошел пожар.

Кроме того, в Котлубане Волгоградской области был атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны РФ.

"Там сохранялась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", — отметил руководитель ЦПД.

Российское министерство обороны сообщило, что всего было зафиксировано 125 беспилотников над семью регионами.

Сообщение министерства обороны России в Telegram

Напомним, в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопке Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине. Такое развитие событий лишает российскую военную логистику возможностей продолжить войну дольше.

Также аналитики ISW считают, что уничтожение Силами обороны склада ракет и боеприпасов в городе Торопец заставит российское командование изменить систему материально-технического обеспечения армии РФ. Этот удар существенно повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.