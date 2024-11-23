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Свеча памяти — в Украине чествуют жертв Голодомора

23 ноября 2024 06:45
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
День памяти жертв Голодомора — о чем не нужно забывать
Раскулаченная семья возле своего дома. Фото: holodomormuseum.org.ua
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина чтит память миллионов невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов. Эта трагедия, спланированная и совершенная сталинским тоталитарным режимом, оставила глубокий след в истории украинского народа.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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День памяти жертв Голодомора

Сегодня, когда наша страна снова подвергается агрессии со стороны РФ, мы вспоминаем о тех страшных временах, чтобы не допустить повторения таких преступлений. В 2024 году День памяти жертв Голодомора отмечают 23 ноября.

Сбор мерзлого картофеля на поле колхоза имени Д.Бедного село Удачное Гришинского района Донецкой области, 1933 год
Сбор мерзлого картофеля на поле колхоза имени Д.Бедного село Удачное Гришинского района Донецкой области. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

В 1932-1933 годах руководство СССР пыталось уничтожить часть украинского населения, из-за чего официально отрицало факты массовой смертности от голода и отказывалось принимать помощь от других стран. 

В 1932 году руководители ВКП(б) и правительства СССР ввели:

  • насильственное изъятие продовольствия,
  • блокаду сел и целых районов,
  • запрет выезда за пределы охваченной голодом Украины,
  • сворачивание сельской торговли,
  • репрессии в отношении несогласных.
Жертва голода
Мужчина, умерший из-за голода. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Хотя ученые до сих пор обсуждают точное количество жертв, известно, что миллионы украинцев погибли от голода, вызванного искусственным дефицитом продовольствия.

Конфискованное у крестьян зерно везут на пункт сдачи
Конфискованное у селян зерно в 1932-1933 годах везут на пункт сдачи. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

По данным Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины, демографические потери Украины составляют около 4,5 млн человек.

Голодные люди, стоя под забором. Место и дата съемки: УССР, 1932-1933 гг.
Голодные селяне. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Флешмоб ко Дню памяти жертв Голодомора

В этом году Госискусств призывает присоединиться к флешмобу. Для того, чтобы присоединиться к акции нужно опубликовать на своей странице в любой социальной сети семейную историю о геноциде, который переживали родные, и добавить хэштег #Голодомор_Истории_рода.

"Голодомор — это не раздел из учебника истории, это трагическая страница прошлого у огромного количества украинских семей, о которой не нужно забывать. Именно семейная память о событиях прошлого является оружием от ошибок будущего целой страны", — говорится в сообщении.

Также украинцам напоминают о важности зажжения свечи для почтения памяти невинно погибших людей.

"Свеча памяти должна мигать в окнах всех украинцев. Чтобы помнить и, чтобы не забывать никогда", — заявили в Госискусстве.

голодомор
Чествование памяти жертв Голодомора 23 ноября. Фото: скриншот

Напомним, в этом году парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Ранее мы писали о том, что парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это историческое и важное решение для сохранения памяти жертв.

украинцы СССР Голодомор свеча жертвы погибшие

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