День памяти жертв Голодомора — о чем не нужно забывать

Раскулаченная семья возле своего дома. Фото: holodomormuseum.org.ua

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина чтит память миллионов невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов. Эта трагедия, спланированная и совершенная сталинским тоталитарным режимом, оставила глубокий след в истории украинского народа.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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День памяти жертв Голодомора

Сегодня, когда наша страна снова подвергается агрессии со стороны РФ, мы вспоминаем о тех страшных временах, чтобы не допустить повторения таких преступлений. В 2024 году День памяти жертв Голодомора отмечают 23 ноября.

Сбор мерзлого картофеля на поле колхоза имени Д.Бедного село Удачное Гришинского района Донецкой области. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

В 1932-1933 годах руководство СССР пыталось уничтожить часть украинского населения, из-за чего официально отрицало факты массовой смертности от голода и отказывалось принимать помощь от других стран.

В 1932 году руководители ВКП(б) и правительства СССР ввели:

насильственное изъятие продовольствия,

блокаду сел и целых районов,

запрет выезда за пределы охваченной голодом Украины,

сворачивание сельской торговли,

репрессии в отношении несогласных.

Мужчина, умерший из-за голода. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Хотя ученые до сих пор обсуждают точное количество жертв, известно, что миллионы украинцев погибли от голода, вызванного искусственным дефицитом продовольствия.

Конфискованное у селян зерно в 1932-1933 годах везут на пункт сдачи. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

По данным Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины, демографические потери Украины составляют около 4,5 млн человек.

Голодные селяне. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Флешмоб ко Дню памяти жертв Голодомора

В этом году Госискусств призывает присоединиться к флешмобу. Для того, чтобы присоединиться к акции нужно опубликовать на своей странице в любой социальной сети семейную историю о геноциде, который переживали родные, и добавить хэштег #Голодомор_Истории_рода.

"Голодомор — это не раздел из учебника истории, это трагическая страница прошлого у огромного количества украинских семей, о которой не нужно забывать. Именно семейная память о событиях прошлого является оружием от ошибок будущего целой страны", — говорится в сообщении.

Также украинцам напоминают о важности зажжения свечи для почтения памяти невинно погибших людей.

"Свеча памяти должна мигать в окнах всех украинцев. Чтобы помнить и, чтобы не забывать никогда", — заявили в Госискусстве.

Чествование памяти жертв Голодомора 23 ноября. Фото: скриншот

Напомним, в этом году парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Ранее мы писали о том, что парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это историческое и важное решение для сохранения памяти жертв.