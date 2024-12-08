Украинская капелла бандуристов дала несколько концертов в США

Концерт Капеллы бандуристов Северной Америки. Фото: Новини.LIVE

Украинская капелла бандуристов Северной Америки начала рождественский период в Соединенных Штатах Америки. В течение нескольких дней музыканты колядовали в офисах Конгресса и провели два концерта для общины в Вашингтоне и Филадельфии.

Корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук побывала на концерте в Филадельфии. Как это происходило, читайте в нашем репортаже.

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В День святого Николая в Филадельфии состоялся первый из двух концертов бандуристов для общины. Музыканты собрали аншлаг и бандура здесь звучала мощно.

"Это замечательно! Музыка — это большой дар, язык нашей души! Мне очень нравится, я испытываю эмоции, которые они передают, когда поют", — рассказала посетительница концерта Наталья.

Концерт. Фото: Новини.LIVE

Еще одна гостья посетила концерт, потому что лично знает многих участников капеллы и давно хотела их услышать. В Филадельфии она впервые насладилась их музыкой.

"Мне здесь очень нравится. Происходящее — на очень высоком уровне. А еще я раньше не слышала маэстро Махлая как дирижера, и мне это очень и очень понравилось!", — поделилась Наталья Павловская.

Концерт. Фото: Фото: Новини.LIVE

В первой части 90-минутного концерта Украинская капелла бандуристов Северной Америки исполнила всемирно известного "Щедрика" и колядку об украинских воинах, после которой минутой молчания почтили павших защитников Украины. Во второй части, после перерыва, прозвучали "Нова радість стала" и гуцульская коляда "Славеніє".

Концерт. Фото: Фото: Новини.LIVE

Концерт. Фото: Фото: Новини.LIVE

"Наш основной месседж, который мы несем, — это "Все будет Украина!" и "Украина живет!". Ее невозможно уничтожить, даже если этого хотят другие. Другой важный месседж — это то, что наша капелла существует уже 106 лет. Ее могли уничтожить, но несмотря на все испытания мы сохранили наши украинские традиции. Даже в эмиграции, когда капелла приехала сюда в 1949 году, легко было потеряться или ассимилироваться, но мы сохранили нашу идентичность. Сегодня на концерте мы видели пятерых молодых ребят, которые еще 12 лет назад не играли, а теперь играют на бандуре. Это доказательство того, что Украина живет. Это и есть наш месседж", — рассказал руководитель и дирижер Олег Махлай.

Дирижер. Фото: Новини.LIVE

Бандуристы собрали разную публику, которая искренне делилась впечатлениями во время антракта и после концерта. Посетители отмечали талант музыкантов и теплую атмосферу.

"Это фантастическое событие. Приятно, что есть такие мероприятия, которые объединяют общину. Прекрасно видеть настоящую украинскую общительность между собравшимися хористами и всеми людьми. Это невероятно. Я пришел поддержать исполнителей, ведь в Филадельфии их не было уже давно", — отметил зритель Том Максимюк.

Концерт. Фото: Новини.LIVE

Концерт. Фото: Новини.LIVE

Уже 106 лет Украинская капелла бандуристов Северной Америки выполняет свою главную миссию: показывать миру бандуру через песню, рассказывающую об украинской культуре и истории, открывая ее всему миру.

Напомним, 23 ноября в Вашингтоне около сотни человек собрались для памяти жертв Голодомора.

А 19 ноября в Филадельфии состоялась акция до 1000 дней полномасштабной войны в Украине. Украинская громада развернула один из самых больших флагов в центре города.