Делегація України зустрілася з Рубіо у Вашингтоні

Українська делегація зустрілася з держсекретарем США Марко Рубіо під час "Українського тижня" (Ukraine Week) у Вашингтоні 2026 року. Зустріч було охарактеризовано як дипломатичну і засновану на вірі.

Про це повідомили джерела журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

Що відомо про зустріч України з Рубіо

У розмові взяв участь Віталій Кривицький — єпископ Римо-католицької церкви в Україні. Зустріч тривала близько півгодини і була зосереджена на війні Росії проти України, стражданнях цивільних та пошуку справедливого миру. Також єпископ описав розмову як зосереджену на спільних цінностях віри, викликах нинішнього глобального моменту та боротьбі України за свободу.

"Ми зустрілися як брати по вірі. Я відчув щиру людську та християнську підтримку з боку Марко Рубіо — як особисту, так і по відношенню до українського народу. Він говорив про молитву за нас, і я справді відчув цю щирість. Я також бачу і розумію, що він робить усе можливе, щоб допомогти покласти край цій безглуздій війні, розв'язаній Росією, щоб справедливий мир — той, за який ми молимося і над яким працюємо, — нарешті був досягнутий", — сказав Кривицький.

Віталій Кривицький і Марко Рубіо. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що Рубіо цікавився, як живуть люди в Україні в умовах морозу та атак РФ на енергетичний сектор України. Також у нього склалося враження, що держсекретар глибоко розуміє поточну ситуацію в Україні та дав сподівання, що сторони йдуть до мети якнайшвидше досягти справедливого та сталого миру.

Крім того, як символ стійкості України Рубіо було піднесено подарунок — коробку шоколадних цукерок Millennium, вироблених у Дніпрі. Місті, яке продовжує працювати попри постійні російські атаки.

"Коли я вручив їх йому, я сказав, що вони символізують силу і стійкість нашого народу, тому що виробництво цих цукерок не зупиняється навіть під час таких жахливих обстрілів. Рубіо був вражений вагою цукерок і наголосив на силі українського народу", — резюмував, єпископ Римо-католицької церкви в Україні.

Нагадаємо, що Ukrainian Week 2026 відбувається 2-7 лютого і об'єднує політиків, урядовців, релігійних лідерів та українську діаспору задля поглиблення співпраці між Україною та США.

Зазначимо, що в Абу-Дабі 4 і 5 грудня відбуваються другий раунд переговорів між Україною, США і Росією. Рубіо нещодавно заявив, що вперше за тривалий час відбулася зустріч між технічними командами України та РФ за участю американських експертів.

Також Рубіо повідомив днями, що вже існує "спільна згода" щодо гарантій безпеки для України.