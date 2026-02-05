Видео
Главная Новости дня Украинская делегация встретилась с Рубио — о чем говорили

Украинская делегация встретилась с Рубио — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 00:26
Делегация Украины встретилась с Рубио в Вашингтоне
Виталий Кривицкий и Марко Рубио. Фото: джерела Новини.LIVE

Украинская делегация встретилась с госсекретарем США Марко Рубио во время "Украинской недели" (Ukraine Week) в Вашингтоне в 2026 году. Встреча была охарактеризована как дипломатическая и основанная на вере.

Об этом сообщили источники журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Читайте также:

Что известно о встрече Украины с Рубио

В разговоре принял участие Виталий Кривицкий - епископ Римско-католической церкви в Украине. Встреча длилась около получаса и была сосредоточена войне России против Украины, страданиям гражданских и поиске справедливого мира. Также епископ описал разговор как сосредоточенный на общих ценностях веры, вызовах нынешнего глобального момента и борьбе Украины за свободу.

"Мы встретились как братья по вере. Я почувствовал искреннюю человеческую и христианскую поддержку со стороны Марко Рубио — как личную, так и по отношению к украинскому народу. Он говорил о молитве за нас, и я действительно почувствовал эту искренность. Я также вижу и понимаю, что он делает всё возможное, чтобы помочь положить конец этой бессмысленной войне, развязанной Россией, чтобы справедливый мир — тот, за который мы молимся и над которым работаем, — наконец был достигнут", — сказав Кривицкий.

Украинская неделя в Вашингтоне - делегация Украины встретилась с Рубио
Виталий Кривицкий и Марко Рубио. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что Рубио интересовался, как живут люди в Украине в условиях мороза и атак РФ на энергетический сектор Украины. Также у него сложилось впечатление, что госсекретарь глубоко понимают текущую ситуацию в Украине и дал надежду, что стороны идут к цели как можно скорее достичь справедливого и устойчивого мира.

Кроме того, качестве символа стойкости Украины Рубио был преподнесен подарок — коробка шоколадных конфет Millennium, произведенных в Днепре. Городе, который продолжает работать несмотря на постоянные российские атаки.

"Когда я вручил их ему, я сказал, что они символизируют силу и стойкость нашего народа, потому что производство этих конфет не останавливается даже во время таких ужасающих обстрелов. Рубио был впечатлен весом конфет и подчеркнул силу украинского народа", — резюмировал, епископ Римско-католической церкви в Украине.

Напомним, что Ukrainian Week 2026 проходит 2–7 февраля и объединяет политиков, чиновников, религиозных лидеров и украинскую диаспору для углубления сотрудничества между Украиной и США.

Отметим, что в Абу-Даби 4 и 5 декабря проходят второй раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Рубио недавно заявил, что впервые за длительное состоялась встреча между техническими командами Украины и РФ с участием американских экспертов.

Также Рубио сообщил на днях, что уже существует "общее согласие" по гарантиям безопасности для Украины.

переговоры делегация Украина война в Украине Вашингтон Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
