Головна Новини дня Українська делегація провела зустрічі з сенаторами США  — деталі

Українська делегація провела зустрічі з сенаторами США  — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 20:00
Українська делегація обговорила з сенаторами США співпрацю та повернення дітей
Зустріч української делегації із американськими сенаторами. Фото: x.com/AndriyYermak

Українська делегація провела декілька зустрічей із американськими сенаторами. Серед ключових тем обговорень були військова співпраця України та США, економічний тиск та повернення депортованих дітей.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у четвер, 16 жовтня.

Читайте також:

Зустрічі української делегації з американськими сенаторами

За словами Єрмака, було надзвичайно сильне двопартійне представництво: 

  • Республіканці — Ліндсі Грем (Голова Бюджетного комітету), Джим Ріш (Голова Комітету із закордонних справ), Роджер Вікер (Голова Комітету з питань збройних сил), Ден Салліван, Кеті Брітт.
  • Демократи — Річард Блументаль, Кріс Кунс, Шелдон Вайтгауз.
  • Незалежні — Ангус Кінг.
Українська делегація в США
Зустріч української делегації з сенаторами США. Фото: x.com/AndriyYermak

"Теми: військова та економічна співпраця — зокрема, розширення спільних виробничих потужностей у рамках Drone Deal, посилення ППО та далекобійних спроможностей України за рахунок заморожених російських активів, видобуток стратегічних рідкоземельних елементів, а також енергетичні проєкти", — розповів керівник ОП.

Крім того, сторони говорили про посилення санкційного режиму, зокрема, закриття лазівок, які досі дозволяють Росії купувати західні компоненти для своїх ракет.

Особливу увагу також присвятили темі дітей. Єрмак зауважив, що добігає завершення підготовка законопроєкту, який визнає Росію державою — спонсором тероризму, доки вона не поверне всіх викрадених дітей з України.

Зустріч української делегації з американськими сенаторами
Українська делегація на зустрічі з американськими сенаторами. Фото: x.com/AndriyYermak

Крім того, були й окремі зустрічі. Єрмак подякував сенаторці Джоні Ернст. За його словами, вона робить значний внесок у питання оборонної співпраці між Україною та США. 

Керівник ОП також висловив вдячність голові Юридичного комітету Сенату Чаку Граслі, оскільки його досвід є безцінним, аби міжнародні санкції проти агресора працювали ефективно і прозоро.

"Кожна така зустріч — крок до тривалого і справедливого миру для України", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 жовтня до Вашингтону здійснить візит український лідер Володимир Зеленський, який проведе зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.

Крім того, ЗМІ повідомляли про наміри Трампа створити "фонд перемоги" для України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
