Українська делегація прибула до Білого дому на переговори

Українська делегація прибула до Білого дому для серії переговорів із держсекретарем Марком Рубіо та керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Теми обговорень охоплять політичні, стратегічні та оборонні питання, що мають вирішальне значення для подальшої співпраці між Україною та США.

Зустріч у Білому домі: українська делегація в США

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником Міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, прибула до Вашингтона для участі у щорічних зборах МВФ та Світового банку, а також для зустрічей у Білому домі. Візит передбачає серію перемовин з керівництвом США на найвищому рівні. Одна з головних цілей — узгодження планів стратегічної співпраці у сфері оборони.

Юлія Свириденко зустрілася з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем. Під час переговорів сторони домовилися посилити фінансове партнерство й підтримку українського бізнесу.

"Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів. Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану" , — зазначила Свириденко.

Прем’єрка наголосила, що для України зараз особливо важливо демонструвати надійність як партнера та презентувати перспективні бізнес-кейси, здатні забезпечити довгострокову співпрацю з американськими інвесторами.

"Працюємо у США разом з урядовою командою, головою НБУ, представниками Нафтогазу. Беремо участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Маємо заплановані зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, міністрами фінансів США та країн Групи Семи", — написала Свириденко.

За словами прем’єрки, українська сторона детально інформує партнерів про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Делегація працює над залученням додаткових фінансових ресурсів для відновлення енергосистеми та продовження міжнародної підтримки. Окрему увагу приділено економічній співпраці та залученню інвестицій у стратегічні галузі.

