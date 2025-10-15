Украинская делегация прибыла в Белый дом на переговоры

Украинская делегация в США. Фото: Свириденко/Facebook

Украинская делегация прибыла в Белый дом для серии переговоров с госсекретарем Марком Рубио и руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Темы обсуждений охватят политические, стратегические и оборонные вопросы, имеющие решающее значение для дальнейшего сотрудничества между Украиной и США.

Об этом сообщила "Время.UA" в Telegram в среду, 15 октября.

Реклама

Читайте также:

Встреча в Белом доме: украинская делегация в США: украинская делегация в США

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем Министра иностранных дел Сергеем Кислицей и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, прибыла в Вашингтон для участия в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, а также для встреч в Белом доме. Визит предусматривает серию переговоров с руководством США на самом высоком уровне. Одна из главных целей — согласование планов стратегического сотрудничества в сфере обороны.

Юлия Свириденко встретилась с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем. Во время переговоров стороны договорились усилить финансовое партнерство и поддержку украинского бизнеса.

Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов. Уделили внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана", — отметила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что для Украины сейчас особенно важно демонстрировать надежность как партнера и представить перспективные бизнес-кейсы, способные обеспечить долгосрочное сотрудничество с американскими инвесторами.

Сообщение Свириденко в X. Фото: скриншот

"Работаем в США вместе с правительственной командой, главой НБУ, представителями Нафтогаза. Участвуем в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Есть запланированные встречи с представителями Международного валютного фонда, Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, министрами финансов США и стран Группы Семи", — написала Свириденко.

По словам премьера, украинская сторона подробно информирует партнеров о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Делегация работает над привлечением дополнительных финансовых ресурсов для восстановления энергосистемы и продолжения международной поддержки. Особое внимание уделено экономическому сотрудничеству и привлечению инвестиций в стратегические отрасли.

Напомним, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о старте активной работы правительственной делегации в Вашингтоне.

Ранее мы также информировали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о рабочем звонке украинской делегации с Владимиром Зеленским, во время которого обсудили результаты первых встреч в Вашингтоне.