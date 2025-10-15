Українська делегація у Вашингтоні - Єрмак назвав перші результати

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про робочий дзвінок учасників української делегації Президенту України. Під час нього вони доповіли про перші зустрічі у Вашингтоні.

Про це Єрмак написав у Telegram у середу, 15 жовтня.

Візит української делегації у США

"Ми провели конструктивні розмови з провідними американськими оборонними компаніями та виробниками озброєнь щодо співпраці у сферах ППО, далекобійної зброї, авіації та інших напрямках", — зазначив Єрмак.

Він додав, що разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, Секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та послом України у США Ольгою Стефанішиною готують основу для майбутньої розмови між лідерами, запланованої на п’ятницю.

"Розраховуємо на результативні домовленості. Дякуємо американській стороні за повне сприяння", — підкреслив керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський обговорив підготовку до зустрічі із Президентом США Дональдом Трампом.

А прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про початок активної роботи урядової делегації у Вашингтоні.