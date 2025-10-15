Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак назвав перші результати зустрічі у Вашингтоні

Єрмак назвав перші результати зустрічі у Вашингтоні

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 20:38
Українська делегація у Вашингтоні - Єрмак назвав перші результати
Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про робочий дзвінок учасників української делегації Президенту України. Під час нього вони доповіли про перші зустрічі у Вашингтоні.

Про це Єрмак написав у Telegram у середу, 15 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Візит української делегації у США

"Ми провели конструктивні розмови з провідними американськими оборонними компаніями та виробниками озброєнь щодо співпраці у сферах ППО, далекобійної зброї, авіації та інших напрямках", — зазначив Єрмак.

Він додав, що разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, Секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та послом України у США Ольгою Стефанішиною готують основу для майбутньої розмови між лідерами, запланованої на п’ятницю.

"Розраховуємо на результативні домовленості. Дякуємо американській стороні за повне сприяння", — підкреслив керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський обговорив підготовку до зустрічі із Президентом США Дональдом Трампом.

А прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про початок активної роботи урядової делегації у Вашингтоні.

США Андрій Єрмак Україна війна в Україні Вашингтон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації