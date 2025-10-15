Украинская делегация в Вашингтоне - Ермак назвал первые результаты

Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о рабочем звонке участников украинской делегации президенту Украины. Во время него они доложили о первых встречах в Вашингтоне.

Об этом Ермак написал в Telegram в среду, 15 октября.

Визит украинской делегации в США

"Мы провели конструктивные разговоры с ведущими американскими оборонными компаниями и производителями вооружений по сотрудничеству в сферах ПВО, дальнобойного оружия, авиации и других направлениях", — отметил Ермак.

Он добавил, что вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, Секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной готовят основу для будущего разговора между лидерами, запланированного на пятницу.

"Рассчитываем на результативные договоренности. Спасибо американской стороне за полное содействие", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил подготовку к встрече с Президентом США Дональдом Трампом.

А премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале активной работы правительственной делегации в Вашингтоне.