Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак назвал первые результаты встречи в Вашингтоне

Ермак назвал первые результаты встречи в Вашингтоне

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 20:38
Украинская делегация в Вашингтоне - Ермак назвал первые результаты
Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о рабочем звонке участников украинской делегации президенту Украины. Во время него они доложили о первых встречах в Вашингтоне.

Об этом Ермак написал в Telegram в среду, 15 октября.

Реклама
Читайте также:

Визит украинской делегации в США

"Мы провели конструктивные разговоры с ведущими американскими оборонными компаниями и производителями вооружений по сотрудничеству в сферах ПВО, дальнобойного оружия, авиации и других направлениях", — отметил Ермак.

Он добавил, что вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, Секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной готовят основу для будущего разговора между лидерами, запланированного на пятницу.

"Рассчитываем на результативные договоренности. Спасибо американской стороне за полное содействие", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил подготовку к встрече с Президентом США Дональдом Трампом.

А премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале активной работы правительственной делегации в Вашингтоне.

США Андрей Ермак Украина война в Украине Вашингтон
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации