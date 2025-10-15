Украинская делегация в Вашингтоне - Ермак назвал первые результаты

Ермак назвал первые результаты встречи в Вашингтоне
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о рабочем звонке участников украинской делегации президенту Украины. Во время него они доложили о первых встречах в Вашингтоне.
Об этом Ермак написал в Telegram в среду, 15 октября.
Визит украинской делегации в США
"Мы провели конструктивные разговоры с ведущими американскими оборонными компаниями и производителями вооружений по сотрудничеству в сферах ПВО, дальнобойного оружия, авиации и других направлениях", — отметил Ермак.
Он добавил, что вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, Секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной готовят основу для будущего разговора между лидерами, запланированного на пятницу.
"Рассчитываем на результативные договоренности. Спасибо американской стороне за полное содействие", — подчеркнул руководитель Офиса президента.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил подготовку к встрече с Президентом США Дональдом Трампом.
А премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале активной работы правительственной делегации в Вашингтоне.
Читайте Новини.LIVE!