Украинская делегация обсудила с сенаторами США сотрудничество и возвращение детей

Украинская делегация провела встречи с сенаторами США — детали
Украинская делегация провела несколько встреч с американскими сенаторами. Среди ключевых тем обсуждений были военное сотрудничество Украины и США, экономическое давление и возвращение депортированных детей.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 16 октября.
Встречи украинской делегации с американскими сенаторами
По словам Ермака, было чрезвычайно сильное двухпартийное представительство:
- Республиканцы — Линдси Грэм (председатель Бюджетного комитета), Джим Риш (председатель Комитета по иностранным делам), Роджер Викер (председатель Комитета по вопросам вооруженных сил), Дэн Салливан, Кэти Бритт.
- Демократы — Ричард Блументаль, Крис Кунс, Шелдон Уайтгауз.
- Независимые — Ангус Кинг.
"Темы: военное и экономическое сотрудничество — в частности, расширение совместных производственных мощностей в рамках Drone Deal, усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины за счет замороженных российских активов, добыча стратегических редкоземельных элементов, а также энергетические проекты", — рассказал руководитель ОП.
Кроме того, стороны говорили об усилении санкционного режима, в частности, закрытии лазеек, которые до сих пор позволяют России покупать западные компоненты для своих ракет.
Особое внимание также посвятили теме детей. Ермак отметил, что подходит к завершению подготовка законопроекта, который признает Россию государством — спонсором терроризма, пока она не вернет всех похищенных из Украины детей.
Кроме того, были и отдельные встречи. Ермак поблагодарил сенатора Джони Эрнст. По его словам, она делает значительный вклад в вопросы оборонного сотрудничества между Украиной и США.
Руководитель ОП также выразил благодарность председателю Юридического комитета Сената Чаку Грасли, поскольку его опыт является бесценным, чтобы международные санкции против агрессора работали эффективно и прозрачно.
"Каждая такая встреча — шаг к длительному и справедливому миру для Украины", — добавил Ермак.
Напомним, 17 октября в Вашингтон совершит визит украинский лидер Владимир Зеленский, который проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом.
Кроме того, СМИ сообщали о намерениях Трампа создать "фонд победы" для Украины.
