Литвин пояснив повернення української делегації зі США

Представники української переговорної групи Давид Арахамія та Рустем Умєров. Фото ілюстративне: Getty Images

Українська переговорна група вже повертається додому зі США, хоча раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрічі мають тривати два дні. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин пояснив, чому делегація вирушила назад раніше, а також повідомив про підготовку до подальших розмов Зеленського з європейськими лідерами щодо формату проведення Коаліції охочих.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Новини.LIVE.

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Чому українська делегація раніше повертається зі США

Литвин пояснив, що перший день зустрічей затягнувся та пройшов не зовсім так, як очікувалося. За словами радника, він вийшов довшим і "з іншим присмаком".

Водночас Володимир Зеленський та європейські лідери планують обговорити формат проведення Коаліції охочих.

Як зазначив радник президента, наразі відповідні варіанти ще опрацьовують, а найближчими днями між сторонами мають відбутися розмови.

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