Литвин объяснил причины возвращения украинской делегации из США

Представители украинской переговорной группы Давид Арахамия и Рустем Умеров. Фото иллюстративное: Getty Images

Украинская переговорная группа уже возвращается домой из США, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что встречи должны продлиться два дня. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин объяснил, почему делегация отправилась обратно раньше, а также сообщил о подготовке к дальнейшим переговорам Зеленского с европейскими лидерами относительно формата проведения "Коалиции желающих".

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Новини.LIVE.

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Почему украинская делегация раньше возвращается из США

Литвин пояснил, что первый день встреч затянулся и прошел не совсем так, как ожидалось. По словам советника, он оказался более длительным и "с другим послевкусием".

В то же время Владимир Зеленский и европейские лидеры планируют обсудить формат проведения "Коалиции желающих".

Как отметил советник президента, в настоящее время соответствующие варианты еще прорабатываются, а в ближайшие дни между сторонами должны состояться переговоры.

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Как сообщали Новини.LIVE, 6 октября государственный секретарь США Марко Рубио заявил о стремлении Вашингтона способствовать завершению войны в Украине, однако признал, что нынешнее развитие событий не приближает стороны к этой цели. Он также выразил сожаление по поводу многочисленных человеческих потерь и подчеркнул, что США продолжают следить за ходом войны и сосредоточены на поиске путей её завершения.