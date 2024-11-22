Удар РФ по Україні балістичною ракетою — міністр оборони домовляється про нові ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна встановила деталі щодо ракети, якою Росія вперше вдарила по Україні 21 листопада. Міністр оборони Рустем Умєров проводить зустрічі з партнерами щодо нових систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 листопада.

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Зеленський заявив, що станом на сьогодні встановлено більше деталей стосовно нової ракети, якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада. За його словами, усі деталі будуть надані українським та іноземним медіа для того, аби світ знав про те, що єдиний, хто не хоче миру — Росія.

Президент наголосив на тому, що міністр оборони України вже проводить зустрічі з партнерами щодо нових систем ППО, які будуть здатні захистити життя українців від нових ризиків.

"Коли хтось починає використовувати інші країни для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин. І від Росії це знущання над позицією таких держав як Китай, держав глобального Півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь від Москви отримують незмінно якусь нову ескалацію", — зазначив глава держави.

Він додав, що усі протоколи безпеки в Україні наразі такі самі, як і раніше: якщо лунає сигнал повітряної тривоги, потрібно йти в укриття.

"Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства — усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх — від Верховної Ради та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить — йдемо в укриття. Коли немає сирени — працюємо та служимо. У війні інакше не буває", — підкреслив Зеленський.

Глава держави заявив, що українці мають бути свідомі до того, що Путін продовжуватиме залякувати нас.

"Важливо вміти правильно реагувати й робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна. Світ повинен звучати так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків", — підсумував Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 особи. Серед них колишні народні депутати, міністри, політики та інші.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський повідомив, що ракета, якою Росія била по Дніпру, має всі ознаки нової зброї — російської міжконтинентальної балістичної ракети.