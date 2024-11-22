Україна просить у США зброю проти міжконтинентальних ракет

Американська протиракетна система. Фото ілюстративне: Міністерство оборони США

Україна обговорює зі Сполученими Штатами надання озброєння, здатного збивати міжконтинентальні ракети. Наразі в нашої держави нема таких можливостей.

Про це Укрінформ із посиланням на свої джерела у ЗСУ повідомив у п'ятницю, 22 листопада.

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"В України немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців. Україна звернеться до США для передачі таких озброєнь", — повідомили агентству.

У ЗСУ зазначили, що може йтися про модернізацію "Патріотів". Також, можливо, йдеться про передачу Україні системи протиракетної оборони Aegis.

Ті ж самі джерела повідомили, що запуск експерементальних ракет російськими загарбниками є демонстраційним кроком. Це відбувається для залякування та з метою показати рішучість своїх намірів.

Таких експериментальних ракет, яка була запущена по Дніпру, у ворога небагато, повідомили у ЗСУ.

Що відомо про систему ПРО Aegis

Американська система ПРО Aegis призначена для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності.

Системи ПРО Aegis озброєні зенітними ракетами класу Standard. Станом на 2016 рік на її озброєнні стоять ракети RIM-161 SM-3 (Standard Missile 3), здатні вражати повітряні цілі на заатмосферних висотах.

Американська система ПРО Aegis. Фото: USN

Раніше ми писали, що у мережі поширюють відео, на якому нібито зафіксовано політ міжконтинентальної балістичної ракети. Носій залишив яскравий слід у небі.

Також Україна скликала засідання Ради НАТО, на якому планується обговорення застосування Росією нової балістичної ракети "Орєшнік".