Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украина просит у США оружие против межконтинентальных ракет — СМИ arrow

Украина просит у США оружие против межконтинентальных ракет — СМИ

22 ноября 2024 17:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Украина просит у США системы против межконтинентальных ракет
Американская противоракетная система. Фото иллюстративное: Министерство обороны США
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление вооружения, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Пока у нашего государства нет таких возможностей.

Об этом Укринформ со ссылкой на свои источники в ВСУ сообщил в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Украина просит о новом вооружении

"У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений", — сообщили агентству.

В ВСУ отметили, что речь может идти о модернизации "Патриотов". Возможно, речь идет о передаче Украине системы противоракетной обороны Aegis.

Те же источники сообщили, что запуск экспериментальных ракет российскими захватчиками является демонстрационным шагом. Это происходит для устрашения и с целью показать решимость своих намерений.

Таких экспериментальных ракет, запущенных по Днепру, у врага немного, сообщили в ВСУ.

Что известно о системе ПРО Aegis

Американская система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Системы ПРО Aegis вооружены зенитными ракетами класса Standard. По состоянию на 2016 год, на ее вооружении стоят ракеты RIM-161 SM-3 (Standard Missile 3), способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах.

система ПВО Aegis
Американская система ПРО Aegis. Фото: USN

Ранее мы писали, что в сети распространяют видео, на котором якобы зафиксирован полет межконтинентальной баллистической ракеты. Носитель оставил яркий след в небе.

Также Украина созвала заседание Совета НАТО, на котором планируется обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".

США Украина ПВО война в Украине ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:15 Бесплатное жилье для военных — кто имеет право на льготу

18:14 Юсов сообщил, каким образом россияне давят на пленных ВСУ

18:05 Есть 3 варианта — куда обратиться, чтобы официально купить дрова

18:00 Экономьте электроэнергию — как завтра будут работать ограничения

17:53 Отключение света в Одессе — какие графики на субботу, 23 ноября

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:53 Россияне расстреляли пятерых украинских пленных под Угледаром

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

17:45 Стоит подготовиться — какой будет погода в Украине завтра

17:41 Одесские автобусы и трамвай изменят свои маршруты — причина

17:36 Буданов выразил свое отношение к истории Украины

18:15 Бесплатное жилье для военных — кто имеет право на льготу

18:14 Юсов сообщил, каким образом россияне давят на пленных ВСУ

18:05 Есть 3 варианта — куда обратиться, чтобы официально купить дрова

18:00 Экономьте электроэнергию — как завтра будут работать ограничения

17:53 Отключение света в Одессе — какие графики на субботу, 23 ноября

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:53 Россияне расстреляли пятерых украинских пленных под Угледаром

17:45 Стоит подготовиться — какой будет погода в Украине завтра

17:41 Одесские автобусы и трамвай изменят свои маршруты — причина

17:36 Буданов выразил свое отношение к истории Украины

17:35 Буданов пообещал наказание для всех военных преступников России

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто з уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото