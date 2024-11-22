Украина просит у США системы против межконтинентальных ракет

Украина просит у США оружие против межконтинентальных ракет — СМИ
Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление вооружения, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Пока у нашего государства нет таких возможностей.
Об этом Укринформ со ссылкой на свои источники в ВСУ сообщил в пятницу, 22 ноября.
Украина просит о новом вооружении
"У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений", — сообщили агентству.
В ВСУ отметили, что речь может идти о модернизации "Патриотов". Возможно, речь идет о передаче Украине системы противоракетной обороны Aegis.
Те же источники сообщили, что запуск экспериментальных ракет российскими захватчиками является демонстрационным шагом. Это происходит для устрашения и с целью показать решимость своих намерений.
Таких экспериментальных ракет, запущенных по Днепру, у врага немного, сообщили в ВСУ.
Что известно о системе ПРО Aegis
Американская система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.
Системы ПРО Aegis вооружены зенитными ракетами класса Standard. По состоянию на 2016 год, на ее вооружении стоят ракеты RIM-161 SM-3 (Standard Missile 3), способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах.
Ранее мы писали, что в сети распространяют видео, на котором якобы зафиксирован полет межконтинентальной баллистической ракеты. Носитель оставил яркий след в небе.
Также Украина созвала заседание Совета НАТО, на котором планируется обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".
Читайте Новини.LIVE!