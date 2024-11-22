Украина просит у США системы против межконтинентальных ракет

Американская противоракетная система. Фото иллюстративное: Министерство обороны США

Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление вооружения, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Пока у нашего государства нет таких возможностей.

Об этом Укринформ со ссылкой на свои источники в ВСУ сообщил в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Украина просит о новом вооружении

"У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений", — сообщили агентству.

В ВСУ отметили, что речь может идти о модернизации "Патриотов". Возможно, речь идет о передаче Украине системы противоракетной обороны Aegis.

Те же источники сообщили, что запуск экспериментальных ракет российскими захватчиками является демонстрационным шагом. Это происходит для устрашения и с целью показать решимость своих намерений.

Таких экспериментальных ракет, запущенных по Днепру, у врага немного, сообщили в ВСУ.

Что известно о системе ПРО Aegis

Американская система ПРО Aegis предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Системы ПРО Aegis вооружены зенитными ракетами класса Standard. По состоянию на 2016 год, на ее вооружении стоят ракеты RIM-161 SM-3 (Standard Missile 3), способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах.

Американская система ПРО Aegis. Фото: USN

Ранее мы писали, что в сети распространяют видео, на котором якобы зафиксирован полет межконтинентальной баллистической ракеты. Носитель оставил яркий след в небе.

Также Украина созвала заседание Совета НАТО, на котором планируется обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".