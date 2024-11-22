Удар РФ по Украине баллистической ракетой — министр обороны договаривается о новых ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина установила детали относительно ракеты, которой Россия впервые ударила по Украине 21 ноября. Министр обороны Рустем Умеров проводит встречи с партнерами по новым системам противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 ноября.

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Зеленский заявил, что на сегодня установлено больше деталей относительно новой ракеты, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября. По его словам, все детали будут предоставлены украинским и иностранным медиа для того, чтобы мир знал о том, что единственный, кто не хочет мира, — Россия.

Президент отметил, что министр обороны Украины уже проводит встречи с партнерами по новым системам ПВО, которые будут способны защитить жизнь украинцев от новых рисков.

"Когда кто-то начинает использовать другие страны для испытания своих новых ракет через террор, то это точно международное преступление. И от России это издевательство над позицией таких государств, как Китай, государств глобального Юга, некоторых лидеров, которые каждый раз призывают к сдержанности, а в ответ от Москвы получают неизменно какую-то новую эскалацию", — отметил глава государства.

Он добавил, что все протоколы безопасности в Украине сейчас такие же, как и раньше: если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно идти в укрытие.

"Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех — от Верховной Рады и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит — идем в укрытие. Когда нет сирены — работаем и служим. В войне иначе не бывает", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что украинцы должны быть сознательны к тому, что Путин будет продолжать запугивать нас.

"Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война. Мир должен звучать так, чтобы Путин действительно боялся расширять войну и чувствовал реальные последствия своих поступков", — подытожил Президент.

Напомним, Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человека. Среди них бывшие народные депутаты, министры, политики и другие.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сообщил, что у ракеты, которой Россия била по Днепру, все признаки нового оружия — российской межконтинентальной баллистической ракеты.