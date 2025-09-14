Відео
Головна Новини дня Українець працював на РФ у Маріупольському СІЗО — вирок

Українець працював на РФ у Маріупольському СІЗО — вирок

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 00:33
Українець працював на окупантів у Маріупольському СІЗО — як його покарав суд
Чоловік, який працював на окупантів у Маріупольському СІЗО. Фото: Волинська обласна прокуратура

Житель села Дем'янівка Маріупольського району Донецької області співпрацював із росіянами на окупованій території. За вчинене він відбуватиме строк у в'язниці. 

Про це 2 вересня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, після окупації Маріуполя російськими військами 40-річний молодший інспектор відділу режиму й охорони Державної установи "Маріупольський слідчий ізолятор" перейшов на бік ворог. Чоловік, зрадивши присязі, почався служити у так званому Маріупольському слідчому ізоляторі державної служби виконання покарань Мін'юсту ДНР. Він допомагав окупантам і просував проросійські наративи. 

Рішення суду 

Фігуранта визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення, трьох років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскації майна. Крім того, його позбавили спеціального звання "старший сержант внутрішньої служби". Вирок уже набув законної сили.

Нагадаємо, житель Харківщині зламав ніс працівнику ТЦК та СП. Йому призначили покарання у вигляді трьох років випробувального строку.

Також ми повідомляли про вирок солдату, який на смерть збив десятирічну дівчинку. Військового засудили до п'яти років позбавлення волі.

суд Маріуполь СІЗО Колаборант окупація судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
