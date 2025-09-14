Українець працював на окупантів у Маріупольському СІЗО — як його покарав суд

Чоловік, який працював на окупантів у Маріупольському СІЗО. Фото: Волинська обласна прокуратура

Житель села Дем'янівка Маріупольського району Донецької області співпрацював із росіянами на окупованій території. За вчинене він відбуватиме строк у в'язниці.

Про це 2 вересня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, після окупації Маріуполя російськими військами 40-річний молодший інспектор відділу режиму й охорони Державної установи "Маріупольський слідчий ізолятор" перейшов на бік ворог. Чоловік, зрадивши присязі, почався служити у так званому Маріупольському слідчому ізоляторі державної служби виконання покарань Мін'юсту ДНР. Він допомагав окупантам і просував проросійські наративи.

Рішення суду

Фігуранта визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення, трьох років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскації майна. Крім того, його позбавили спеціального звання "старший сержант внутрішньої служби". Вирок уже набув законної сили.

