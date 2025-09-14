Видео
Украинец работал на РФ в Мариупольском СИЗО — приговор

Украинец работал на РФ в Мариупольском СИЗО — приговор

Дата публикации 14 сентября 2025 00:33
Украинец работал на оккупантов в Мариупольском СИЗО — как его наказал суд
Мужчина, который работал на оккупантов в Мариупольском СИЗО. Фото: Волынская областная прокуратура

Житель села Демьяновка Мариупольского района Донецкой области сотрудничал с россиянами на оккупированной территории. За совершенное он будет отбывать срок в тюрьме.

Об этом 2 сентября сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, после оккупации Мариуполя российскими войсками 40-летний младший инспектор отдела режима и охраны Государственного учреждения "Мариупольский следственный изолятор" перешел на сторону врага. Мужчина, изменив присяге, начал служить в так называемом Мариупольском следственном изоляторе государственной службы исполнения наказаний Минюста ДНР. Он помогал оккупантам и продвигал пророссийские нарративы.

Решение суда

Фигуранта признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Мужчину приговорили к 15 годам заключения, трем годам лишения права занимать определенные должности и конфискации имущества. Кроме того, его лишили специального звания "старший сержант внутренней службы". Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, житель Харьковской области сломал нос работнику ТЦК и СП. Ему назначили наказание в виде трех лет испытательного срока.

Также мы сообщали о приговоре солдату, который насмерть сбил десятилетнюю девочку. Военного приговорили к пяти годам лишения свободы.

