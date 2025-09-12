Солдат насмерть сбил девочку — решение суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Ивано-Франковской области солдат взвода охраны в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию, в результате которой погибла 10-летняя девушка. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам заключения.

Об этом говорится в приговоре Тысменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

Итак, Тысменицкий районный суд вынес приговор солдату взвода охраны, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Авария произошла 8 июня этого года в селе Ямница. Водитель автомобиля "Опель" заехал в отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии на месте погибла 10-летняя девочка. Тогда полиция сообщала, что водителя и еще трех пассажиров госпитализировали. В приговоре отмечается, что травмы получил еще один ребенок и пассажир.

Известно, что обвиняемый в суде признал вину. Мужчина признался, что с братом и детьми отдыхали на реке. Выпили на двоих с братом бутылку водки и 2 литра пива. После чего он сел за руль.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 286-1 УКУ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей) и назначил ему наказание в виде 5 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

