Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пьяный солдат совершил смертельное ДТП — как его наказал суд

Пьяный солдат совершил смертельное ДТП — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:02
Солдат насмерть сбил девочку — решение суда
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Ивано-Франковской области солдат взвода охраны в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию, в результате которой погибла 10-летняя девушка. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам заключения.

Об этом говорится в приговоре Тысменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

Реклама
Читайте также:

Солдат насмерть сбил 10-летнюю девочку — какой приговор суда

Итак, Тысменицкий районный суд вынес приговор солдату взвода охраны, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Авария произошла 8 июня этого года в селе Ямница. Водитель автомобиля "Опель" заехал в отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии на месте погибла 10-летняя девочка. Тогда полиция сообщала, что водителя и еще трех пассажиров госпитализировали. В приговоре отмечается, что травмы получил еще один ребенок и пассажир.

Известно, что обвиняемый в суде признал вину. Мужчина признался, что с братом и детьми отдыхали на реке. Выпили на двоих с братом бутылку водки и 2 литра пива. После чего он сел за руль.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 286-1 УКУ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей) и назначил ему наказание в виде 5 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, что в Хмельницкой области осудили мошенника, который обманул мать военнослужащего.

Ранее мы информировали, что в Одессе суд признал виновным военнослужащего в умышленном убийстве и грабеже, совершенных в феврале 2025 года.

ДТП суд расследование наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации