ДТП с участием детектива НАБУ на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Сейчас чиновник находится в больнице.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в пятницу, 12 сентября, в Facebook.

Детектив НАБУ попал в ДТП — что известно

Вчера вечером, 11 сентября, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке. Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице.

По данным НАБУ, детектив был в трезвом состоянии.

В Бюро отметили, что, учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу.

