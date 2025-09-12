Видео
Главная Новости дня Детектив НАБУ попал в ДТП на Ивано-Франковщине — что известно

Дата публикации 12 сентября 2025 09:11
ДТП с участием детектива НАБУ на Ивано-Франковщине
Полиция на месте ДТП. Иллюстративное фото: Укринформ

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Сейчас чиновник находится в больнице.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в пятницу, 12 сентября, в Facebook.

Вчера вечером, 11 сентября, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке. Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице.

По данным НАБУ, детектив был в трезвом состоянии.

В Бюро отметили, что, учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу.

Детектив НАБУ ДТП
Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Напомним, что недавно глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов назвал причину частых ДТП в Киеве.

Ранее мы информировали, что в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — погиб рядовой полиции.

