ДТП за участі детектива НАБУ на Івано-Франківщині

Поліція на місці ДТП. Ілюстративне фото: Укрінформ

В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детективна Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Наразі посадовець перебуває в лікарні.

Про це інформує пресслужба НАБУ у п'ятницю, 12 вересня, у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Детектив НАБУ потрапив у ДТП — що відомо

Учора ввечері, 11 вересня, в Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні.

За даними НАБУ, детектив був у тверезому стані.

В Бюро зазначили, що, враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов назвав причину частих ДТП у Києві.

Раніше ми інформували, що у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — загинув рядовий поліції.