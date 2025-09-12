Солдат на смерть збив дівчинку — рішення суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

В Івано-Франківській області солдат взводу охорони у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну аварію, внаслідок якої загинула 10-річна дівчина. Суд визнав чоловіка винним та засудив до 5 років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду Івано-Франківської області.

Солдат на смерть збив 10-річну дівчинку — який вирок суду

Отже, Тисменицький районний суд виніс вирок солдату взводу охорони, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП).

Аварія сталася 8 червня цього року в селі Ямниця. Водій автомобіля "Опель" заїхав у відбійник, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок аварії на місці загинула 10-річна дівчинка. Тоді поліція повідомляла, що водія і ще трьох пасажирів госпіталізували. У вироку зазначається, що травми отримала ще одна дитина та пасажир.

Відомо, що обвинувачений у суді визнав провину. Чоловік зізнався, що з братом і дітьми відпочивали на річці. Випили на двох з братом пляшку горілки та 2 літри пива. Після чого він сів за кермо.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої) та призначив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

