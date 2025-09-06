Украина вернула группу детей из оккупации - что известно - фото

Дети с украинскими флагами. Иллюстративное фото: Freepik

С временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть большую группу детей. В течение длительного времени подростки жили под давлением российских властей.

Об этом сообщили пресс-служба инициативы Bring Kids Back и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Группу украинских детей вернули из ВОТ

Большую группу украинских детей, которые более трех лет жили в условиях оккупации, удалось освободить благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA и работе команды Save Ukraine. Подростки подверглись принуждению, давлению и систематическому навязыванию российской пропаганды.

Среди спасенных 14-летняя Юлия и 9-летняя Ева, которые остались сиротами после смерти матери. Российская оккупационная власть пыталась забрать девушек в интернат, несмотря на то что родственники хотели оформить над ними опеку. Только благодаря вмешательству совершеннолетней сестры Тамилы детей удалось вывезти на подконтрольную территорию.

Еще двое детей, 9-летняя Яринка и 13-летний Макар, за годы оккупации вынуждены были жить по порядкам оккупационной власти — каждое утро их заставляли петь гимн РФ, посещать пропагандистские "уроки о важном", рисовать листовки для российских военных. В школу регулярно приходили солдаты, демонстрируя оружие и дроны. Семье угрожали отобрать детей, если они не будут участвовать в таких мероприятиях. Более того, родителей заставили получить российские паспорта и зачитать присягу на камеру.

Дети, которых вернули с ВОТ. Фото: t.me/ermaka2022

Также в Украину вернули 17-летнего Давида, чья семья является верующей. Несмотря на оккупацию, его родители продолжали собирать общину для молитвы. Сам Давид и его сестра были вынуждены учиться в российской школе, где детей заставляли участвовать в военной игре "Зарница". Когда мать отказалась отправлять их на эти мероприятия, ее прилюдно унижали на родительском собрании. А парня, несмотря на проблемы с сердцем, даже поставили на воинский учет.

Теперь все спасенные дети находятся в безопасности. Они проходят реабилитацию, получают помощь по восстановлению документов, а также психологическую поддержку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение детей из оккупации "наиболее чувствительным" вопросом войны.

А также мы писали, что в Украине обустраивают безопасные пространства для школьников.