Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину из оккупации вернули большую группу детей

В Украину из оккупации вернули большую группу детей

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 08:13
Украина вернула группу детей из оккупации - что известно - фото
Дети с украинскими флагами. Иллюстративное фото: Freepik

С временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть большую группу детей. В течение длительного времени подростки жили под давлением российских властей.

Об этом сообщили пресс-служба инициативы Bring Kids Back и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Реклама
Читайте также:

Группу украинских детей вернули из ВОТ

Большую группу украинских детей, которые более трех лет жили в условиях оккупации, удалось освободить благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA и работе команды Save Ukraine. Подростки подверглись принуждению, давлению и систематическому навязыванию российской пропаганды.

Среди спасенных 14-летняя Юлия и 9-летняя Ева, которые остались сиротами после смерти матери. Российская оккупационная власть пыталась забрать девушек в интернат, несмотря на то что родственники хотели оформить над ними опеку. Только благодаря вмешательству совершеннолетней сестры Тамилы детей удалось вывезти на подконтрольную территорию.

Еще двое детей, 9-летняя Яринка и 13-летний Макар, за годы оккупации вынуждены были жить по порядкам оккупационной власти — каждое утро их заставляли петь гимн РФ, посещать пропагандистские "уроки о важном", рисовать листовки для российских военных. В школу регулярно приходили солдаты, демонстрируя оружие и дроны. Семье угрожали отобрать детей, если они не будут участвовать в таких мероприятиях. Более того, родителей заставили получить российские паспорта и зачитать присягу на камеру.

З ТОТ повернули групу дітей - фото
Дети, которых вернули с ВОТ. Фото: t.me/ermaka2022

Также в Украину вернули 17-летнего Давида, чья семья является верующей. Несмотря на оккупацию, его родители продолжали собирать общину для молитвы. Сам Давид и его сестра были вынуждены учиться в российской школе, где детей заставляли участвовать в военной игре "Зарница". Когда мать отказалась отправлять их на эти мероприятия, ее прилюдно унижали на родительском собрании. А парня, несмотря на проблемы с сердцем, даже поставили на воинский учет.

Теперь все спасенные дети находятся в безопасности. Они проходят реабилитацию, получают помощь по восстановлению документов, а также психологическую поддержку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение детей из оккупации "наиболее чувствительным" вопросом войны.

А также мы писали, что в Украине обустраивают безопасные пространства для школьников.

дети оккупация война в Украине ВОТ возврат
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации