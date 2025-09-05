Відео
Зеленський назвав найбільш чутливе і проблемне питання війни

Зеленський назвав найбільш чутливе і проблемне питання війни

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 08:54
Зеленський назвав найбільш проблемне питання війни в Україні
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Український лідер Володимир Зеленський назвав найбільш чутливе та проблемне питання війни. За його словами, йдеться про повернення додому дітей, яких викрала Росія.

Про це глава держави в інтерв’ю TBN для програми The Rosenberg Report.

Читайте також:

Повернення викрадених українських дітей

"Найбільш чутливим питанням і найбільш проблемним питанням є наші українські діти, викрадені Російською Федерацією", — наголосив Зеленський.

За його словами, наразі зафіксовано понад 20 тисяч викрадених дітей, однак насправді невідомий повний обсяг цього.

Глава держави зазначив, що в РФ українським дітям змінюють документи та намагаються приховати їхнє походження. Згодом їх змушують воювати проти рідної країни.

"Наприклад, три роки тому вони вкрали дитину у віці близько 13 років, а коли тій дитині виповнилося 16, її відправили на війну... Вони їх викрали, дали зброю — і тепер вони воюють на фронті", — каже Зеленський.

Український лідер зауважив, що ситуація набуває жахливих форм. За його словами, це божевільні люди.

"Ви маєте знати, що останнього разу в Стамбулі, коли відбувався обмін військовополонених, росіяни запропонували нам обміняти дітей. Тобто не військових на військових, а дітей на солдатів", — наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що питання повернення маленьких українців обговорювалося на зустрічах із лідером США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 3 вересня до України вдалося повернути 17-річного підлітка з тимчасово окупованої території.

А 2 вересня з ТОТ повернули групу дітей та молоді від 3 до 18 років. Це сталося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Володимир Зеленський війна діти Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
