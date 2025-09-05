Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал самый чувствительный и проблемный вопрос войны

Зеленский назвал самый чувствительный и проблемный вопрос войны

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 08:54
Зеленский назвал самый проблемный вопрос войны в Украине
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал наиболее чувствительный и проблемный вопрос войны. По его словам, речь идет о возвращении домой детей, которых похитила Россия.

Об этом глава государства в интервью TBN для программы The Rosenberg Report.

Реклама
Читайте также:

Возвращение похищенных украинских детей

"Наиболее чувствительным вопросом и наиболее проблемным вопросом являются наши украинские дети, похищенные Российской Федерацией", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас зафиксировано более 20 тысяч похищенных детей, однако на самом деле неизвестен полный объем этого.

Глава государства отметил, что в РФ украинским детям меняют документы и пытаются скрыть их происхождение. Впоследствии их заставляют воевать против родной страны.

"Например, три года назад они украли ребенка в возрасте около 13 лет, а когда тому ребенку исполнилось 16, его отправили на войну... Они их похитили, дали оружие — и теперь они воюют на фронте", — говорит Зеленский.

Украинский лидер отметил, что ситуация приобретает ужасные формы. По его словам, это сумасшедшие люди.

"Вы должны знать, что в последний раз в Стамбуле, когда происходил обмен военнопленных, россияне предложили нам обменять детей. То есть не военных на военных, а детей на солдат", — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что вопрос возвращения маленьких украинцев обсуждался на встречах с лидером США Дональдом Трампом.

Напомним, 3 сентября в Украину удалось вернуть 17-летнего подростка с временно оккупированной территории.

А 2 сентября с ВОТ вернули группу детей и молодежи от 3 до 18 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Владимир Зеленский война дети Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации