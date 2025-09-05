Зеленский назвал самый проблемный вопрос войны в Украине

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал наиболее чувствительный и проблемный вопрос войны. По его словам, речь идет о возвращении домой детей, которых похитила Россия.

Об этом глава государства в интервью TBN для программы The Rosenberg Report.

Возвращение похищенных украинских детей

"Наиболее чувствительным вопросом и наиболее проблемным вопросом являются наши украинские дети, похищенные Российской Федерацией", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас зафиксировано более 20 тысяч похищенных детей, однако на самом деле неизвестен полный объем этого.

Глава государства отметил, что в РФ украинским детям меняют документы и пытаются скрыть их происхождение. Впоследствии их заставляют воевать против родной страны.

"Например, три года назад они украли ребенка в возрасте около 13 лет, а когда тому ребенку исполнилось 16, его отправили на войну... Они их похитили, дали оружие — и теперь они воюют на фронте", — говорит Зеленский.

Украинский лидер отметил, что ситуация приобретает ужасные формы. По его словам, это сумасшедшие люди.

"Вы должны знать, что в последний раз в Стамбуле, когда происходил обмен военнопленных, россияне предложили нам обменять детей. То есть не военных на военных, а детей на солдат", — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что вопрос возвращения маленьких украинцев обсуждался на встречах с лидером США Дональдом Трампом.

Напомним, 3 сентября в Украину удалось вернуть 17-летнего подростка с временно оккупированной территории.

А 2 сентября с ВОТ вернули группу детей и молодежи от 3 до 18 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.