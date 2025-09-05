Зеленский назвал самый проблемный вопрос войны в Украине

Зеленский назвал самый чувствительный и проблемный вопрос войны
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал наиболее чувствительный и проблемный вопрос войны. По его словам, речь идет о возвращении домой детей, которых похитила Россия.
Об этом глава государства в интервью TBN для программы The Rosenberg Report.
Возвращение похищенных украинских детей
"Наиболее чувствительным вопросом и наиболее проблемным вопросом являются наши украинские дети, похищенные Российской Федерацией", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, сейчас зафиксировано более 20 тысяч похищенных детей, однако на самом деле неизвестен полный объем этого.
Глава государства отметил, что в РФ украинским детям меняют документы и пытаются скрыть их происхождение. Впоследствии их заставляют воевать против родной страны.
"Например, три года назад они украли ребенка в возрасте около 13 лет, а когда тому ребенку исполнилось 16, его отправили на войну... Они их похитили, дали оружие — и теперь они воюют на фронте", — говорит Зеленский.
Украинский лидер отметил, что ситуация приобретает ужасные формы. По его словам, это сумасшедшие люди.
"Вы должны знать, что в последний раз в Стамбуле, когда происходил обмен военнопленных, россияне предложили нам обменять детей. То есть не военных на военных, а детей на солдат", — подчеркнул глава государства.
Зеленский рассказал, что вопрос возвращения маленьких украинцев обсуждался на встречах с лидером США Дональдом Трампом.
Напомним, 3 сентября в Украину удалось вернуть 17-летнего подростка с временно оккупированной территории.
А 2 сентября с ВОТ вернули группу детей и молодежи от 3 до 18 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Читайте Новини.LIVE!