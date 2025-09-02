Видео
Украина вернула из оккупации еще одну группу детей

Украина вернула из оккупации еще одну группу детей

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:04
Украинские дети вернулись домой - что известно
Возвращение украинских детей. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Украина смогла вернуть с временно оккупированных территорий и из России еще одну группу детей и молодежи в возрасте от 3 до 18 лет. Возвращение произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram во вторник, 2 сентября.

Читайте также:
Україна повернула з окупації ще одну групу дітей - фото 1
Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Украинские дети вернулись домой

"Годами они жили под давлением и страхом. Оккупанты заставляли посещать российские школы, угрожали и унижали родителей", — сообщил Ермак.

По его словам, среди спасенных оказалась мать с двумя сыновьями, которых принудительно вывезли в Россию и лишили украинских документов. Семья оставалась без самого необходимого для жизни — средств, одежды и продуктов.

Они дважды пытались самостоятельно вернуться домой, и только с третьей попытки и благодаря помощи партнеров инициативы им удалось спастись.

Также домой вернулся ребенок с инвалидностью, который годами был вынужден жить на оккупированной территории без надлежащего лечения и необходимых лекарств. Сегодня он уже с мамой, в безопасности и под опекой украинских врачей.

"Спасибо команде Офиса омбудсмена Украины и всем международным партнерам за помощь в спасении наших детей. Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой", — отметил глава ОП.

Лубинец о возвращении детей

Возвращение украинский детей прокомментировал и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина вернула из оккупации еще одну группу детей - фото 2
Пост Лубинца. Фото: скриншот

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось обеспечить безопасный выезд группе украинских детей из ВОТ и России. Это стало возможным благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмена Украины, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров", — написал он.

По его словам, возвращенные дети — от трех месяцев до 18 лет. Все они были вынуждены посещать российские школы и находились под постоянным психологическим давлением, а также в физической опасности.

Среди тех, кто уже оказался на подконтрольной территории Украины, — мать с 15-летней дочерью. Семья потеряла дом и документы из-за постоянных обстрелов оккупантов. Девочка не имела возможности учиться в украинской школе онлайн, а мать ежедневно волновалась за ее жизнь. Благодаря совместным усилиям сегодня они находятся в безопасности.

Украина вернула из оккупации еще одну группу детей - фото 3
Возвращение украинских детей. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца
Украина вернула из оккупации еще одну группу детей - фото 4
Возвращение украинских детей. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Напомним, ранее мы писали о том, что из оккупации вернули еще четырех украинских детей. Среди них — девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку.

Также мы рассказывали о том, что в Украину с ВОТ вернули подростка. Парень большую часть жизни провел в оккупации.

Андрей Ермак дети Дмитрий Лубинец оккупация возврат
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
