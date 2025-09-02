Украинские дети вернулись домой - что известно

Возвращение украинских детей. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Украина смогла вернуть с временно оккупированных территорий и из России еще одну группу детей и молодежи в возрасте от 3 до 18 лет. Возвращение произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram во вторник, 2 сентября.

Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Украинские дети вернулись домой

"Годами они жили под давлением и страхом. Оккупанты заставляли посещать российские школы, угрожали и унижали родителей", — сообщил Ермак.

По его словам, среди спасенных оказалась мать с двумя сыновьями, которых принудительно вывезли в Россию и лишили украинских документов. Семья оставалась без самого необходимого для жизни — средств, одежды и продуктов.

Они дважды пытались самостоятельно вернуться домой, и только с третьей попытки и благодаря помощи партнеров инициативы им удалось спастись.

Также домой вернулся ребенок с инвалидностью, который годами был вынужден жить на оккупированной территории без надлежащего лечения и необходимых лекарств. Сегодня он уже с мамой, в безопасности и под опекой украинских врачей.

"Спасибо команде Офиса омбудсмена Украины и всем международным партнерам за помощь в спасении наших детей. Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой", — отметил глава ОП.

Лубинец о возвращении детей

Возвращение украинский детей прокомментировал и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось обеспечить безопасный выезд группе украинских детей из ВОТ и России. Это стало возможным благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмена Украины, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров", — написал он.

По его словам, возвращенные дети — от трех месяцев до 18 лет. Все они были вынуждены посещать российские школы и находились под постоянным психологическим давлением, а также в физической опасности.

Среди тех, кто уже оказался на подконтрольной территории Украины, — мать с 15-летней дочерью. Семья потеряла дом и документы из-за постоянных обстрелов оккупантов. Девочка не имела возможности учиться в украинской школе онлайн, а мать ежедневно волновалась за ее жизнь. Благодаря совместным усилиям сегодня они находятся в безопасности.

Возвращение украинских детей. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Возвращение украинских детей. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

