Українські діти повернулися додому - що відомо

Повернення українських дітей. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Україна змогла повернути з тимчасово окупованих територій та з Росії ще одну групу дітей і молоді віком від 3 до 18 років. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram у вівторок, 2 вересня.

Українські діти повернулися додому

Українські діти повернулися додому

"Роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків", — повідомив Єрмак.

За його словами, серед врятованих опинилася мати з двома синами, яких примусово вивезли до Росії та позбавили українських документів. Родина залишалася без найнеобхіднішого для життя — коштів, одягу та продуктів.

Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися.

Також додому повернулася дитина з інвалідністю, яка роками була змушена жити на окупованій території без належного лікування та необхідних ліків. Сьогодні вона вже з мамою, у безпеці та під опікою українських лікарів.

"Дякую команді Офісу омбудсмена України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку наших дітей. Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", — зазначив глава ОП.

Лубінець про повернення дітей

Повернення український дітей прокоментував і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець про повернення дітей

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося забезпечити безпечний виїзд групі українських дітей з ТОТ та Росії. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана України, державних органів, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів", — написав він.

За його словами, повернені діти — від трьох місяців до 18 років. Усі вони були змушені відвідувати російські школи та перебували під постійним психологічним тиском, а також у фізичній небезпеці.

Серед тих, хто вже опинився на підконтрольній території України, – мати з 15-річною донькою. Родина втратила дім та документи через постійні обстріли окупантів. Дівчинка не мала можливості навчатися в українській школі онлайн, а мати щодня хвилювалася за її життя. Завдяки спільним зусиллям сьогодні вони перебувають у безпеці.

Повернення українських дітей. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Повернення українських дітей. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

