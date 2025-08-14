Відео
Головна Новини дня В Україну з ТОТ повернули ще одного підлітка — деталі

В Україну з ТОТ повернули ще одного підлітка — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:21
З окупації повернули ще одну українську дитину
Повернення українських дітей з ТОТ. Ілюстративне фото: омбудсмен Лубінець

У четвер, 14 серпня, з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одного українського підлітка. Хлопець більшу частину життя провів в окупації РФ.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Читайте також:

З ТОТ повернули ще одного українця

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одного підлітка з тимчасово окупованої території.

За інформацією Єрмака, хлопець більшу частину життя провів в окупації. Він постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері.

Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території — про це заборонялося навіть згадувати.

"Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу. Сьогодні він уже у вільній Україні, поряд із рідними, отримує необхідну допомогу для відновлення й початку нового етапу життя.  Дякую Українській мережі за права дитини та іншим партнерам за сприяння у порятунку хлопця. Виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей", — наголосив Єрмак.

ТОТ діти
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що 5 серпня стало відомо, що з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дитину.

Раніше українська розвідка отримала нові докази викрадення росіянами українських дітей з тимчасово окупованих територій.

викрадення депортація дітей окупація ТОТ повернення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
