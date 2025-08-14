Видео
Главная Новости дня В Украину с ВОТ вернули еще одного подростка — детали

В Украину с ВОТ вернули еще одного подростка — детали

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:21
Из оккупации вернули еще одного украинского ребенка
Возвращение украинских детей из ВОТ. Иллюстративное фото: омбудсмен Лубинец

В четверг, 14 августа, из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одного украинского подростка. Парень большую часть жизни провел в оккупации РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Читайте также:

С ВОТ вернули еще одного украинца

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще одного подростка с временно оккупированной территории.

По информации Ермака, парень большую часть жизни провел в оккупации. Он постоянно находился под наблюдением российских военных. Любое неосторожное слово или поступок могли привести к серьезным последствиям для него или его матери.

Особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории — об этом запрещалось даже упоминать.

"Несмотря на риски, подросток решился обратиться за помощью. Сегодня он уже в свободной Украине, рядом с родными, получает необходимую помощь для восстановления и начала нового этапа жизни. Спасибо Украинской сети за права ребенка и другим партнерам за содействие в спасении парня. Выполняем задание президента — вернуть всех детей", — подчеркнул Ермак.

ТОТ діти
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Напомним, что 5 августа стало известно, что из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одного ребенка.

Ранее украинская разведка получила новые доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
