Из оккупации вернули 17-летнего подростка

Из оккупации вернули 17-летнего подростка

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:23
Украинский подросток спасен из оккупации - что известно
Возвращение в Украину. Фото иллюстративное: Дмитрий Лубинец

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще одного 17-летнего подростка с временно оккупированной территории. Парень большую часть жизни провел в оккупации под постоянным наблюдением российских военных.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Инициатива Bring Kids Back UA продолжает возвращать детей

По словам Ермака, парень находился под давлением оккупантов, ведь его отец и брат живут на территории, подконтрольной Украине. Ему запрещали даже вспоминать о родных, и все это время он оставался под пристальным наблюдением. Наконец он решился сбежать и обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA.

Из оккупации вернули 17-летнего подростка из оккупации - фото 1
Сообщение Ермака в Telegram. Фото: скриншот

"Спасибо Украинской сети за права ребенка за содействие в возвращении еще одного украинского ребенка. Выполняем задание президента — вернуть всех детей", — отметил Андрей Ермак.

Украинская сеть за права ребенка организовала безопасный маршрут, который позволил парню добраться до контролируемой территории. Сейчас он находится в безопасности, получает помощь и необходимую поддержку. Офис президента отмечает, что процесс возвращения детей с временно оккупированных территорий будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, что Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и из России еще одну группу детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет.

Ранее мы также информировали, что на подконтрольную Украине территорию вернулись двое молодых жителей Крыма в возрасте 21 и 22 года.

Автор:
Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
