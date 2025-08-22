Люди с вещами на улице. Фото: УНИАН

Двое молодых жителей Крыма, в возрасте 21 и 22 года вернулись на подконтрольную Украине территорию. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Украине удалось вернуть двух крымчан из российской оккупации

Ребята выросли во время оккупации, испытывали постоянное давление и унижения и долгое время не имели возможности выехать.

"Удалось вернуть еще двух наших граждан из временно оккупированного Крыма — ребят 21 и 22 лет. Теперь они дома, в свободной Украине. Вместе с родными. И с правом на собственное будущее", — отметил Ермак.

Напомним, что 5 августа стало известно, что из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одного ребенка.

Ранее украинская разведка получила новые доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий.