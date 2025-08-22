Відео
Тиск і приниження в окупації — вдалося повернути двох кримчан

Тиск і приниження в окупації — вдалося повернути двох кримчан

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 23:16
Україні вдалося повернути двох кримчан з російської окупації
Люди з речами на вулиці. Фото: УНІАН

Двоє молодих жителів Криму віком 21 та 22 роки повернулися на підконтрольну Україні територію. Це сталося в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Читайте також:
Тиск і приниження в окупації - вдалося повернути двох кримчан - фото 1
Пост Єрмака. Фото: скриншот

Україні вдалося повернути двох кримчан з російської окупації

Хлопці виросли під час окупації, відчували постійний тиск і приниження та тривалий час не мали змоги виїхати.

"Вдалося повернути ще двох наших громадян із тимчасово окупованого Криму — хлопців 21 та 22 років. Тепер вони вдома, у вільній Україні. Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що 5 серпня стало відомо, що з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дитину.

Раніше українська розвідка отримала нові докази викрадення росіянами українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Крим Андрій Єрмак українці окупація повернення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
