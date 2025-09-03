Відео
Головна Новини дня З окупації повернули 17-річного підлітка

З окупації повернули 17-річного підлітка

Дата публікації: 3 вересня 2025 14:23
Український підліток врятований з окупації — що відомо
Повернення в Україну. Фото ілюстративне: Дмитро Лубінець

У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одного 17-річного підлітка з тимчасово окупованої території. Хлопець більшу частину життя провів в окупації під постійним наглядом російських військових.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram у середу, 3 вересня.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує повертати дітей

За словами Єрмака, хлопець перебував під тиском окупантів, адже його батько та брат живуть на території, підконтрольній Україні. Йому забороняли навіть згадувати про рідних, і весь цей час він залишався під пильним наглядом. Врешті він наважився втекти й звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA.

З окупації повернули 17-річного підлітка - фото 1
Допис Єрмака у Telegram. Фото: скриншот

"Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння у поверненні ще однієї української дитини. Виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей", — зазначив Андрій Єрмак.

Українська мережа за права дитини організувала безпечний маршрут, який дозволив хлопцю дістатися контрольованої території. Наразі він перебуває в безпеці, отримує допомогу й необхідну підтримку. Офіс президента наголошує, що процес повернення дітей із тимчасово окупованих територій триватиме й надалі.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та з Росії ще одну групу дітей і підлітків віком від 3 до 18 років. 

Раніше ми також інформували, що на підконтрольну Україні територію повернулися двоє молодих жителів Криму віком 21 та 22 роки. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
