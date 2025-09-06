Україна повернула групу дітей з окупації — що відомо — фото

Діти з українськими прапорами. Ілюстративне фото: Freepik

З тимчасово окупованих територій до України вдалося повернути велику групу дітей. Протягом тривалого часу підлітки жили під тиском російської влади.

Про це повідомили пресслужба ініціативи Bring Kids Back та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Групу українських дітей повернули з ТОТ

Велику групу українських дітей, які понад три роки жили в умовах окупації, вдалося визволити завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA та роботі команди Save Ukraine. Підлітки зазнали примусу, тиску та систематичного нав'язування російської пропаганди.

Серед врятованих 14-річна Юлія та 9-річна Єва, які залишилися сиротами після смерті матері. Російська окупаційна влада намагалася забрати дівчат до інтернату, попри те що родичі хотіли оформити над ними опіку. Лише завдяки втручанню повнолітньої сестри Таміли дітей вдалося вивезти на підконтрольну територію.

Ще двоє дітей, 9-річна Яринка та 13-річний Макар, за роки окупації змушені були жити по порядках окупаційної влади — щоранку їх змушували співати гімн РФ, відвідувати пропагандистські "уроки про важливе", малювати листівки для російських військових. До школи регулярно приходили солдати, демонструючи зброю та дрони. Родині погрожували відібрати дітей, якщо вони не братимуть участь у таких заходах. Ба більше, батьків змусили отримати російські паспорти та зачитати присягу на камеру.

Діти, яких повернули з ТОТ. Фото: t.me/ermaka2022

Також до України повернули 17-річного Давида, чия родина є віруючою. Попри окупацію, його батьки продовжували збирати громаду для молитви. Сам Давид і його сестра були змушені навчатися у російській школі, де дітей примушували брати участь у військовій грі "Зарніца". Коли мати відмовилася відправляти їх на ці заходи, її прилюдно принижували на батьківських зборах. А хлопця, попри проблеми з серцем, навіть поставили на військовий облік.

Тепер усі врятовані діти перебувають у безпеці. Вони проходять реабілітацію, отримують допомогу з відновлення документів, а також психологічну підтримку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав повернення дітей з окупації "найбільш чутливим" питанням війни.

А також ми писали, що в Україні облаштовують безпечні простори для школярів.