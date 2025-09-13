Суд призначив випробувальний термін чоловіку, який зламав ніс працівнику ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Лозовій Харківської області судили чоловіка, який напав на офіцера ТЦК під час мобілізації. За це суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2024 року мешканець Лозової перешкоджав проведенню мобілізаційних заходів, заважаючи діям представників територіального центру комплектування та співробітників поліції.

Інцидент стався поблизу магазину "Мобілочка" на вулиці Павлоградській. Під час того, як ТЦК та поліцейські перевіряли документи у перехожого, інший мешканець міста почав агресивно поводитися, лаятися та перешкоджати роботі службовців. У ході конфлікту чоловік завдав удар головою в обличчя офіцеру, спричинивши закриту травму носа з переломом кісток.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою вину, частково компенсував завдані збитки та заявив про каяття.

Рішення суду

Лозівський міськрайонний суд 2 вересня ухвалив вирок у цій справі, визнавши обвинуваченого винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Йому було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

