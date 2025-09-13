Видео
Главная Новости дня Мужчина сломал он офицеру ТЦК — как наказал суд

Мужчина сломал он офицеру ТЦК — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 01:11
Суд назначил испытательный срок мужчине, который сломал нос работнику ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Лозовой Харьковской области судили мужчину, который напал на офицера ТЦК во время мобилизации. За это суд назначил ему наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года житель Лозовой препятствовал проведению мобилизационных мероприятий, мешая действиям представителей территориального центра комплектования и сотрудников полиции.

Инцидент произошел вблизи магазина "Мобилочка" на улице Павлоградской. Во время того, как ТЦК и полицейские проверяли документы у прохожего, другой житель города начал агрессивно себя вести, ругаться и препятствовать работе служащих. В ходе конфликта мужчина нанес удар головой в лицо офицеру, что привело к закрытой травме носа с переломом костей.

При рассмотрении дела обвиняемый признал свою вину, частично компенсировал нанесенный ущерб и заявил о раскаянии.

Решение суда

Лозовской горрайонный суд 2 сентября вынес приговор по этому делу, признав обвиняемого виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, недавно мы писали, что в Запорожье офицер ТЦК требовал у мужчины взятку в обмен на исключение из розыска. За содеянное военному назначили штраф.

Также мы информировали, что в Богодухове Харьковской области лишили свободы мужчину. Он пришел в ТЦК, чтобы изменить фамилию в документах, но получив повестку отказался от мобилизации.

драка суд Харьковская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
