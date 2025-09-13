Суд назначил испытательный срок мужчине, который сломал нос работнику ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Лозовой Харьковской области судили мужчину, который напал на офицера ТЦК во время мобилизации. За это суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года житель Лозовой препятствовал проведению мобилизационных мероприятий, мешая действиям представителей территориального центра комплектования и сотрудников полиции.

Инцидент произошел вблизи магазина "Мобилочка" на улице Павлоградской. Во время того, как ТЦК и полицейские проверяли документы у прохожего, другой житель города начал агрессивно себя вести, ругаться и препятствовать работе служащих. В ходе конфликта мужчина нанес удар головой в лицо офицеру, что привело к закрытой травме носа с переломом костей.

При рассмотрении дела обвиняемый признал свою вину, частично компенсировал нанесенный ущерб и заявил о раскаянии.

Решение суда

Лозовской горрайонный суд 2 сентября вынес приговор по этому делу, признав обвиняемого виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

