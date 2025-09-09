Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Работник ТЦК требовал у мужчины взятку — как наказал суд

Работник ТЦК требовал у мужчины взятку — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 01:56
Суд назначил штраф работнику ТЦК, который требовал взятку
Приговор судьи. Фото иллюстративное: Freepik

В Запорожье судили офицера одного из ТЦК, признав его виновным во взяточничестве и служебном подлоге. За содеянное суд признал определенное наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в январе 2025 года офицер совместно с другими лицами требовал от военнообязанного мужчины 1300 долларов за исключение его из розыска ТЦК. Розыск был из-за неявки в территориальный центр комплектования. Из этой суммы 1000 долларов было передано наличными, а остальные - 12 450 гривен - переведены на банковские счета.

Для того, чтобы скрыть противоправные действия, служащий оформил фиктивный протокол об админправонарушении и внес заведомо ложные данные в официальную документацию.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и согласился на заключение соглашения с прокурором.

Решение суда

Вознесеновский районный суд города Запорожья вынес приговор, которым определил для обвиняемого наказание в виде:

  • штрафа в сумме 85 тысяч гривен, что соответствует 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • трехлетнего запрета на составление административных протоколов в отношении призывников и военнообязанных.

При вынесении решения суд учел, что военнослужащий ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет статус участника боевых действий, искренне раскаялся в содеянном и способствовал следствию.

Напомним, недавно мы писали, что в Черкассах судили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Он объяснил это психологическим состоянием, поскольку работал на кладбище и сталкивался со смертями.

Также мы информировали, что в Днепропетровской области суд наказал мужчину, который дважды не явился по повесткам и уклонился от мобилизации.

суд взятка ТЦК и СП розыск уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации