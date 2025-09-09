Суд назначил штраф работнику ТЦК, который требовал взятку

Приговор судьи. Фото иллюстративное: Freepik

В Запорожье судили офицера одного из ТЦК, признав его виновным во взяточничестве и служебном подлоге. За содеянное суд признал определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в январе 2025 года офицер совместно с другими лицами требовал от военнообязанного мужчины 1300 долларов за исключение его из розыска ТЦК. Розыск был из-за неявки в территориальный центр комплектования. Из этой суммы 1000 долларов было передано наличными, а остальные - 12 450 гривен - переведены на банковские счета.

Для того, чтобы скрыть противоправные действия, служащий оформил фиктивный протокол об админправонарушении и внес заведомо ложные данные в официальную документацию.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и согласился на заключение соглашения с прокурором.

Решение суда

Вознесеновский районный суд города Запорожья вынес приговор, которым определил для обвиняемого наказание в виде:

штрафа в сумме 85 тысяч гривен, что соответствует 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

трехлетнего запрета на составление административных протоколов в отношении призывников и военнообязанных.

При вынесении решения суд учел, что военнослужащий ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет статус участника боевых действий, искренне раскаялся в содеянном и способствовал следствию.

Напомним, недавно мы писали, что в Черкассах судили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Он объяснил это психологическим состоянием, поскольку работал на кладбище и сталкивался со смертями.

Также мы информировали, что в Днепропетровской области суд наказал мужчину, который дважды не явился по повесткам и уклонился от мобилизации.