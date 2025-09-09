Відео
Головна Новини дня Працівник ТЦК вимагав у чоловіка хабар — як покарав суд

Працівник ТЦК вимагав у чоловіка хабар — як покарав суд

Дата публікації: 9 вересня 2025 01:56
Суд призначив штраф працівнику ТЦК, який вимагав хабар
Вирок судді. Фото ілюстративне: Freepik

У Запоріжжі судили офіцера одного з ТЦК, визнавши його винним у хабарництві та службовому підробленні. За скоєне суд признав певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у січні 2025 року офіцер спільно з іншими особами вимагав від військовозобов’язаного чоловіка 1300 доларів за виключення його з розшуку ТЦК. Розшук був через неявку до територіального центру комплектування. З цієї суми 1000 доларів було передано готівкою, а решту – 12 450 гривень – переведено на банківські рахунки.

Для того, щоб приховати протиправні дії, службовець оформив фіктивний протокол про адмінправопорушення та вніс завідомо неправдиві дані до офіційної документації.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та погодився на укладення угоди з прокурором.

Рішення суду

Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя ухвалив вирок, яким визначив для обвинуваченого покарання у вигляді:

  • штрафу в сумі 85 тисяч гривень, що відповідає 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • трирічної заборони на складання адміністративних протоколів стосовно призовників та військовозобов’язаних.

Під час винесення рішення суд врахував, що військовослужбовець раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має статус учасника бойових дій, щиро розкаявся у вчиненому та сприяв слідству.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Черкасах судили чоловіка, який отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. Він пояснив це психологічним станом, оскільки працював на кладовищі та стикався зі смертями.

Також ми інформували, що у Дніпропетровській області суд покарав чоловіка, який двічі не з'явився за повістками та ухилився від мобілізації.

суд хабар ТЦК та СП розшук ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
